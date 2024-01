Congo-Brazzaville: Civisme - L'élévation de la conscience morale au cœur d'une rencontre citoyenne

Le ministre en charge de la Jeunesse et des Sports, Hugues Ngouelondélé, a lancé, le 11 janvier au lycée de la Révolution à Brazzaville, des rencontres citoyennes qui se poursuivront le 12 au lycée Pierre-Savorgnan-de-Brazza et le 13 au lycée Nganga-Edouard.

Organisée cette année sir le thème « Citoyenneté responsable pour un développement inclusif et participatif », la Journée nationale du civisme a pour vocation essentielle de contribuer à l'éveil et à l'affermissement de la conscience civique de la population congolaise.

« Le thème choisi cette année souligne la nécessité cruciale d'une citoyenneté active et éclairée pour orienter notre nation vers un avenir plus prometteur », a ainsi indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouélondélé. « La responsabilité de chaque citoyen dans le processus de développement est le pilier sur lequel repose la prospérité d'une nation. La citoyenneté responsable transcende les droits et devoirs énumérés dans nos textes fondateurs. Elle nécessite une implication consciente dans les enjeux et défis de notre société, une prise de responsabilité individuelle et une volonté inébranlable de contribuer au bien-être collectif », a-t-il expliqué.

Ainsi, durant trois jours, les participants seront édifiés sur les notions de paix, du vivre-ensemble, d'autorité publique et sur l'impact des déviances observées au sein de la société.