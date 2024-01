Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT a atteint 614 164 membres

Le Parti congolais du travail (PCT) compte actuellement 614 164 membres dont 252 612 femmes, soit une représentativité féminine de 41%. Ce chiffre a été révélé le 10 janvier par son secrétaire chargé des affaires électorales, Joseph Mbossa, qui faisait le bilan de l'année 2023 au cours de la cérémonie d'échange de voeux de Nouvel An.

Dans l'effectif global, 5 290 nouvelles adhésions ont été enregistrées en 2023 dont 2 717 femmes. Joseph Mbossa a rappelé que le Comité central avait prescrit au Secrétariat permanent du bureau politique quatre objectifs généraux, à savoir conserver le pouvoir ; dynamiser le parti ; renforcer les relations avec les partis amis nationaux et étrangers et le mouvement associatif, ainsi que suivre l'action publique. « Au sujet de la conservation du pouvoir, un des objectifs spécifiques visés consistait à gagner les élections sénatoriales de 2023. Grâce au travail abattu, sur les 55 candidats investis par le PCT, 52 ont été élus, soit 94,54% dont 16 femmes, soit 30,77%, sur un total de 72 sièges à pourvoir », a-t-il rappelé.

Concernant la dynamisation du PCT, le Secrétariat permanent a procédé, a expliqué le chargé des affaires électorales, au complètement de certains secrétariats fédéraux et certaines commissions fédérales de contrôle et d'évaluation démembrés. Il s'agit notamment des fédérations du Kouilou, de la Likouala, du Niari, du Pool et de la Sangha. Les présidents fédéraux ont reçu, a-t-il poursuivi, des directives pour le complètement des organes intermédiaires et de base du parti démembrés relevant de leurs structures respectives.

« Le suivi des organes intermédiaires et de base du parti, ainsi que l'encadrement des unions catégorielles ont été assurés au travers des contacts physiques ou téléphoniques avec les dirigeants fédéraux, des échanges de correspondances diverses et des descentes sur le terrain », a souligné Joseph Mbossa. Il a précisé qu'une attention soutenue a été accordée à l'Organisation des femmes du Congo et à la Force montante congolaise, dans le cadre du suivi de leurs activités et de leur encadrement, en 2023.

Le PCT s'est employé à renforcer en 2023 ses relations avec le Parti communiste chinois ; le Parti "Russie Unie" ; le Conseil national pour la défense de la démocratie-Force pour la défense de la démocratie du Burundi ; le Front patriotique rwandais ; le Mouvement populaire de libération de l'Angola ; le Parti de la justice et du développement de la Turquie et le Front de libération du Mozambique. « De même, le parti a entretenu de rapports dynamiques de coopération avec les ambassades de Chine, de Russie, de France et des États-Unis.Des relations plus suivies et plus efficientes ont été entretenues également avec les associations proches du PCT. En ce qui concerne le suivi de l'action publique, les données collectées et analysées dans le domaine de l'éducation, de l'environnement, de la justice et des affaires sociales ont abouti à des recommandations formulées à l'endroit du gouvernement », a-t-il conclu, affirmant que le bilan des activités menées en 2023 est encourageant.