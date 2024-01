Congo-Brazzaville: Musique - Skipp Narko à la conquête de la scène internationale

Skipp Narko est un jeune artiste congolais qui séduit désormais la scène internationale. Élégant et gracieux, il a su montrer et prendre toute sa place dans cet espace culturel congolais, faisant montre d'une volonté de fer et d'une grande intelligence.

Lauréat de la première édition du concours international African proud contest, en décembre dernier, en France, Skipp Narko a porté haut le drapeau congolais. Ce concours a permis à l'artiste de raviver et de dynamiser plus davantage sa carrière, de valoriser son talent et de révéler au public son potentiel artistique, ainsi que son savoir-faire. Il a montré à la scène internationale qu'il faudrait désormais compter aussi sur lui pour l'avenir de la musique congolaise.

« Je tiens à exprimer ma gratitude envers mon équipe, mes amis et famille qui m'accompagnent dans ce parcours aussi difficile que j'ai choisi de suivre. Nous avons parcouru un long chemin dans ce concours jusqu'à la finale. Vous avez témoigné votre amour et votre soutien sans faille pour ma musique et moi. Peu importe le résultat, je garde en mémoire votre excellence et votre fidélité. Ainsi, je serai toujours là pour vous », a exprimé l'artiste sur sa page Facebook.

Skipp Narko, de son vrai nom Gag- Bonardin Ibala, est né à 7 kilomètres de la frontière qui sépare la République du Congo et le Gabon, à Mbinda, dans le département du Niari. C'est à Dolisie qu'il grandit et étudie, passant des louanges des enfants de choeur à l'église aux Free Style des rues de Dol city aux couleurs ocre-orangées. C'est avec son premier groupe musical, kamikaze Crew, et alors qu'il est au lycée, que le public le découvre, un public enthousiaste et sensible à son flow d'adolescent.

C'est à Brazzaville, après avoir obtenu son baccalauréat, qu'il adopte le pseudonyme de Skipp Narko et qu'il se fera véritablement remarqué en sortant son premier single " Give up". Actuellement en collaboration avec Bazooka Empire, le jeune artiste congolais a sorti en 2020 son second opus" Kossa nga" dont le clip est signé par le réalisateur Cuesta.