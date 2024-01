Congo-Brazzaville: Chansons sans frontières 2023 - L'appel à candidatures prolongé

Initialement prévue pour le 19 novembre dernier, la date butoire pour le dépôt des candidatures à la 18e édition du concours international "Chansons sans frontières" est prolongée par le comité d'organisation jusqu'au 24 janvier, selon le communiqué des organisateurs.

Ouvert aux auteurs d'expression française dans plus de cent trente pays à travers le monde, le concours d'écriture qui se tiendra sur le thème "Escalader le ciel" a pour objectif principal de permettre aux participants de s'exprimer librement, dans une dynamique de partage, de respect et d'ouverture par l'écriture d'un texte de chanson en français. Ce concours est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux talents d'auteurs de chansons francophones.

Parrainé par l'Organisation internationale de la Francophonie et organisé par l'association Fusica et Accord production, ce concours est une aventure artistique, esthétique et interculturelle depuis son ancrage en basse Normandie, en France. A travers un langage commun, la musique, et une langue partagée, le français, le concours" Chansons sans frontières" offre un espace de libre expression, d'échanges, de solidarité et de divertissement.

Pour la participation à cette édition, le candidat ne doit avoir aucun lien avec une maison de disques reconnue, aucun enregistrement sonore ayant été ou devant être distribué à l'échelle nationale, régionale ou internationale. Le texte doit être rédigé en français avec des couplets et un refrain inédit. Les candidats doivent, par ailleurs, respecter le format d'une chanson, les couplets peuvent être irréguliers, plus ou moins nombreux. Les candidats doivent penser que leur texte est écrit pour être chanté. Essayer de sentir la musicalité des mots et le rythme du texte en l'écrivant, les candidats doivent parler de ce qui leur tient à coeur, de leur expérience, de ce qui les touche.

%

Six prix seront décernés aux lauréats dont le premier prix Région Normandie, qui offrira au lauréat un séjour d'une semaine en France. Pour le deuxième prix, une enveloppe de cinq cents euros sera remise au gagnant. Le lauréat du troisième prix bénéficiera d'une somme de quatre cents euros. Par contre, les lauréats du cinquième et sixième prix recevront respectivement une somme de cent quarante et cent euros.