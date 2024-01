Congo-Brazzaville: Art de la table - Elie Ghazal, le chocolat de prestige made in Congo

« La vie est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur lequel on va tomber ». Je fais mienne cette phrase tirée du film « Forest Gump » et ne m'en plains pas. Moi, pour ce papier, je suis tombé sous le charme : Elie Ghazal est un artiste, ses chocolats sont des oeuvres d'art.

Il est des rendez-vous qui ont une saveur particulière comme celui d'une rencontre avec un véritable artiste autour d'une boîte de chocolat. C'est dans le centre-ville de Pointe-Noire, là dans son salon, qu'Elie Ghazal me reçoit pour parler de sa passion : le chocolat. L'interview censée durer une demi-heure se prolongera jusqu'à 22 heures. « Vous souhaitez un café, un chocolat ? ». Ce sera un café sans sucre et un premier chocolat ; au lait et à base d'une pâte de pistache artisanale, d'une touche orientale de fleur d'oranger, le tout recouvert d'une feuillantine croustillante. Sincèrement ?

Je craque ! Il est rare de goûter au Congo un chocolat artisanal d'une telle finesse. « Je sélectionne les meilleurs produits, le chocolat vient de Belgique, le beurre de cacao vient de Suisse, les pistaches du Liban, d'autres fruits secs comme les noix, les amandes ou les noisettes viennent de France. Je travaille aussi avec des fruits locaux comme la mangue, les fruits de la passion, la banane aussi... ». Elie s'interrompt : « Un autre chocolat ? » Forcément je réponds « volontiers ».

Celui-ci est un chocolat noir aux dattes et à la pâte séchée d'abricot faite maison. Mais reprenons le fil de l'histoire. « La passion de la cuisine m'est venue dès l'âge de 8 ans dans les jupons de ma mère avec mon frère jumeau, Nicolas. C'est auprès d'elle que j'ai appris très vite à cuisiner. J'aidais aussi mon père pendant la période des fêtes où il avait l'habitude de faire des truffes au chocolat pour Noël. Depuis, mon frère jumeau a suivi un autre chemin, il est désormais styliste à Beyrouth, moi je suis devenu chocolatier », dit Elie dans un français quasi parfait.

%

C'est un long chemin qu'il me raconte : pâtissier à la fin de son adolescence, médaille d'or au passage, chef pâtissier dans la célèbre enseigne française Paul. C'est en 2015 qu'Elie quitte le Liban pour travailler pendant trois mois dans un grand hôtel de Pointe-Noire. Il me confie qu'il aime ce pays pour sa touchante simplicité alors il y est resté, s'est lancé dans l'agro-alimentaire.

C'est bien plus tard, lors de la période covid, debout sur son balcon à contempler les rues désertes de la ville océane, qu'il décide brutalement : « Je vais faire du chocolat ». Ah ? Alors il suit des cours en ligne avec Educatel, leader européen de la formation à distance, en ressort chocolatier avec une moyenne de 17/20, et crée en octobre 2002 sa marque artisanale "Chocalie". L'homme n'a pas encore atteint la quarantaine. Son humilité, sa gentillesse, sa sensibilité artistique sautent aux yeux.

Elie Khazal est un esthète, ses plaquettes de chocolat sont des oeuvres d'art dont il signe lui-même le design, ses packaging sont empreints d'élégance. C'est chic ! Il faut souligner que le chocolatier est aussi dessinateur et graphic designer, passionné de peinture et de photographie. Tout est donc prestige dans cet art du chocolat fin « Made in Congo » qu'il façonne étrangement seul dans sa propre cuisine, comme un savant fou et jusqu'à tard dans la nuit car "Chocalie" n'est encore qu'une passion. Dévorante, il va de soi.

Cependant, de bouche-à-oreille, le savoir-faire d'Elie s'est propagé à Pointe-Noire auprès de fins gourmets aux palais avisés. C'est ici la rançon du succès pour Elie qui aime, dans le rare temps qu'il lui reste, à regarder l'émission Top Chef , suivre parfois une série Netfix, jouer au Risk , jeu de plateau et de stratégie avec ses amis. « Mais je suis un amoureux de la cuisine avant tout, du chocolat en particulier, je suis un vrai passionné », conclut-il en me demandant « Un autre chocolat ? ». De vous à moi ? Hum, je n'ai pas su résister !