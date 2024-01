Nigeria: Stephen Odey prolonge au Randers FC (Officiel)

Le Randers FC annonce la prolongation du contrat de l'attaquant nigérian, Stephen Odey, le liant aux Danois jusqu'en 2025.

Le joueur de 25 ans va poursuivre son aventure avec son équipe danoise jusqu'en 2025, après avoir atterri au Randers Stadium en 2021. « Je suis très heureux que nous ayons prolongé l'accord avec Stephen. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis longtemps. Il ne fait aucun doute que c'est un très bon joueur et qu'il a une grande valeur pour l'équipe », déclare le directeur sportif Søren Pedersen.

Stephen Odey lui-même est bien sûr heureux de prolonger au Randers FC. » C'est vraiment bien d'avoir prolongé mon contrat avec l'équipe. Je connais bien les garçons maintenant, et ils me connaissent, donc c'était tout à fait naturel de rester au Randers FC. C'est un club dans lequel je me sens incroyablement bien, tant auprès des supporters, des joueurs que du staff », a-t-il déclaré.

Absent de la CAN 2023 avec les Super Eagles du Nigéria, Stephen Odey a l'opportunité de poursuivre sa forme de but en club. Cette saison, il a marqué trois buts et délivré deux passes décisives en 17 apparitions.