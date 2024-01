Afrique: CAN 2023 - La requête spéciale de Nana Akufo-Addo aux Black Stars

Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, fait une demande spéciale aux Black Stars, avant la CAN 2023. « Vous devez mettre un terme à cette sécheresse », a-t-il déclaré mercredi.

Le Ghana est dans le même groupe que le Cap-Vert, l'Égypte et le Mozambique. Avant de rejoindre la Côte d'Ivoire où se déroulera la CAN 2023 du 13 janvier au 11 février 2024, les Black Stars ont diné avec Akufo-Addo, qui a eu un mot pour eux.

« Nous devons aller plus loin que les deuxièmes places enregistrées en 1968, 1970, 1992, 2010 et 2015 et mettre un terme à 42 ans de sécheresse. La tâche peut paraître ardue, mais elle est possible », a déclaré le président ghanéen, selon le site de la GFA.

»Le Cap-Vert, l'Égypte et le Mozambique sont des équipes que nous avons déjà battues et je suis convaincu que nous sortirons du groupe. Il n'y aura pas de répétition des événements de la CAN 2022, sachez très bien que vous avez le soutien des Ghanéens », a-t-il poursuivi Akufo-Addo.