Congo-Brazzaville: Yannick Ignoumba - « Responsabiliser les jeunes face au numérique est un enjeu majeur d'éducation »

L'éducation aux médias et à l'information est de permettre aux jeunes d'exercer leur citoyenneté dans une société de l'information et de la communication, où des cybercitoyens actifs sont formés, éclairés et responsabilisés. C'est dans ce contexte que Yannick Ignoumba, manager de l'Académie d'art oratoire et présentateur événementiel (Yrim Voice), organise, le 24 Janvier à Brazzaville, une rencontre sur le thème « Les réseaux sociaux, une drogue pour la jeunesse ». Entretien.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à réunir les jeunes et à les sensibiliser au thème sur les réseaux sociaux ?

Yannick Ignoumba (Y.I.) : Ma motivation provient de la nécessité de guider la jeunesse face aux implications des réseaux sociaux, afin de favoriser leur réussite et leur épanouissement dans un monde numérique.

L.D.B.C. : Y aurait- il des statistiques qui démontreraient cette addiction des jeunes aux réseaux sociaux ?

Y.I. : Les plus utilisés, surtout par les jeunes de 16 à 25 ans, sont Instagram, Snapchat et Tik Tok, en raison de leur caractère visuel, interactif et tendance. Evidemment, il y en aurait qui mettront en lumière la fréquence d'utilisation et ses impacts sur la santé mentale.

L.D.B.C. : Que faut -il faire pour vaincre cette cyberdépendance ?

Y.I. : Pour surmonter cette cyberdépendance, il est essentiel de promouvoir une utilisation consciente, d'éduquer sur les risques et d'encourager des pauses digitales régulières.

L.D.B.C. : Quel est votre point de vue sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui énonce que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire librement ? »

Y.I. : Cette déclaration est correcte mais son abus peut être sujet à des restrictions légales, nécessaires pour préserver l'harmonie sociale

L.D.B.C. : Un dernier message ?

Y.I. : En tant qu'éducateur, je m'efforce à comprendre les dynamismes des réseaux sociaux et partager mon expérience avec les jeunes. Cette rencontre sera riche en connaissance dans l'objectif de les aider à voir et à utiliser ces outils à leurs avantages.