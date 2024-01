Congo-Brazzaville: Projet Combo - Quatre photographes congolais parmi les exposants

Les photographes de Charente, de Brazzaville et de Berlin ont travaillé ensemble, à l'aveugle, pour produire des images encore jamais vues. Des paysages composés d'ici et de là-bas qui seront dévoilés au public lors du vernissage, le 22 janvier, à la Maison de l'Europe à Nantes, en France.

Mirna Kintombo, Armel Luyzo Mboumba, Lebon Zed et Therance Ralff Lhyliann sont les quatre photographes congolais retenus pour la prochaine exposition photo trinationale appelée autrement « Combo ». Grâce à leur dextérité, ils se sont considérablement démarqués et ont produit un travail de qualité qui sera apprécié par le public. À leurs côtés, on retrouvera également d'autres photographes de France et d'Allemagne, à savoir Bojan Lacmanovic, Jacques Bernard, Falk Wieland, Camille Carteron, Heike Zappe, Malte Patriok, Hans Andía, Anais Escavi de Cockborne et Muriel Pierrot.

Fruit d'un travail de collaboration entre la France, le Congo et l'Allemagne, l'exposition photo trinationale 2024 s'inscrit dans le cadre de la célébration, du 18 au 28 janvier, de la Journée franco-allemande. La préparation de ce projet photo Combo avait commencé entre les Castelnoviens et Charentais à travers une première impression des pellicules. Puis, le 20 juin, elles avaient été envoyées à Brazzaville et à Berlin pour passer entre les mains expertes de photographes aguerris. Et c'est effectivement le résultat de ces manipulations collectives et hasardeuses qui avait fait l'objet d'une première exposition « Combo » inaugurée le 14 octobre 2023 à la galerie municipale de Châteauneuf.

Cette exposition originale de treize photographes avait pu voir le jour grâce à l'association Les rencontres de Brazza, avec le soutien de la municipalité de Châteauneuf-sur-charente. Les photographes de Charente, de Berlin et de Brazzaville, avec plus de 700 clichés argentiques, avaient pu surimprimer sur des paysages charentais des images de Berlin et de Brazzaville. Et cette exposition collaborative était visible du 14 octobre au 10 novembre 2023.

Le procédé technique utilisé pour cette exposition photographique, la surimpression, est original. Il s'agit d'exposer deux fois une même pellicule photosensible. La première prise de vue a été faite par des Castelnoviens, la seconde par des photographes congolais. Chaque participant avait reçu deux pellicules argentiques (une couleur et une en noir et blanc) afin de prendre une série de photos de son choix en Charente, ces pellicules étaient ensuite envoyées au Congo pour être impressionnées par des scènes de vie congolaises, des portraits, des paysages ; puis récupérées et développées par un photographe professionnel établi à Châteauneuf.

Les photographes congolais ayant participé à ce projet saluent cette initiative tant sur le volet pratique du métier de photographie que sur le plan social. « C'est une belle expérience d'avoir travaillé avec des photographes, pour certains qu'on ne maîtrisait pas. On connaissait certes les initiateurs du projet. C'est grâce à ce projet que nous avons fait connaissance durant les séances de travail en ligne. Nous nous sommes lancés dans une aventure où on devait travailler sur les pellicules sans savoir à quoi ressemblerait le travail. Nous avons reçu au total dix pellicules. Moi, Armel et Mirna avions connu l'époque des appareils argentiques. Mais, aujourd'hui, on n'en parle plus quasiment. On a l'impression que cette pratique est en train de revenir encore. Il y a, par exemple, Ralff qui n'a pas connu l'époque argentique. Je pense que ça a été une belle expérience pour lui, pour comprendre un peu le mécanisme, comment ça fonctionne », a relaté Lebon Zed.