Afrique: La Coupe d'Afrique des Nations, une histoire de famille

La Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, c'est souvent une histoire de famille. Cafonline.com vous propose un florilège des plus célèbres fratries qui ont défendu ou vont défendre ensemble les couleurs de leur patrie. À noter que dans l'histoire de la CAN, six fratries ont réussi à remporter le trophée : les Éthiopiens Italo et Luciano Vassalo en 1962, les Congolais Albert Bwanga et Robert Kazadi en 1974, les Camerounais André et François Biyik en 1988, les Zambiens Christopher et Felix Katongo en 2012, les Ivoiriens Yaya et Kolo Touré en 2015, seuls les Égyptiens Hossam et Ibrahim Hassan ont réussi l'exploit de remporter deux Coupes d'Afrique des Nations en 1986 et 1998 ensemble.

Kolo et Yaya Touré (Côte d'Ivoire - CAN 2006, 2008, 2010, 2012, 2013 & 2015)

Sur le plan footballistique, Kolo et Yaya ont presque tout connu. Ils ont été coéquipiers et adversaires dans le championnat anglais mais quand on leur demande quelle a été leur plus grande émotion en tant que joueurs, ils répondent instinctivement : leur victoire en Coupe d'Afrique des Nations en 2015.

Avant d'atteindre le graal en Guinée équatoriale, les frères Touré avaient disputé 5 Coupes d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies ensemble.

André et Jordan Ayew (Ghana - CAN 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 & 2023)

Au fil des années, ils sont devenus une référence. 2023, sera la sixième Coupe d'Afrique des Nations que les fils d'Abedi Pelé joueront ensemble. En 2015, André et Jordan Ayew étaient à deux doigts de remporter leur premier titre continental, mais c'etait sans compter sur l'efficacité de la Côte d'Ivoire, lors de cette séance des tirs au but interminable. Une finale perdue par les Black Stars qui laissera un André Ayew inconsolable dans les bras de son petit frère.

André Kana Biyik et François Omam Biyik (Cameroun - CAN 1988, 1990 et 1992)Que dire de ce duo iconique. André et François Biyik c'est avant tout deux personnalités différentes. Commençons par le cadet, François, cet attaquant élégant, brillant technicien, excellent joueur de tête (à l'image de son but inscrit en Coupe du Monde 1990 face à l'Argentine de Diego Maradona, championne du monde en titre à San Siro) puis nous avons André Kana, le grand frère, ce milieu défensif aussi robuste qu'efficace à la relance.

Deux frères qui ont marqué l'histoire des Lions Indomptables en remportant un deuxième titre continental en 1988. Les deux frères ont disputé ensemble trois Coupes d'Afrique des Nations.

Hossam et Ibrahim Hassan (Égypte - CAN 1986 & 1998)

Jusqu'à présent aucunes fratries n'a réussi à faire mieux qu'eux. Les frères Hassan ont réalisé l'exploit de gagner deux Coupes d'Afrique des Nations ensemble et d'entrer ainsi dans la grande histoire de la CAN. Remarquable.

Alain et Traoré (Burkina Faso - CAN 2015 et 2017)

Finaliste de la CAN 2013, Alain Traoré espérait tellement brandir le trophée de la CAN avec son jeune frère Bertrand, de six ans son cadet. Après une tentative infructueuse en 2015, les deux frères doivent se contenter d'une belle médaille de bronze en 2017.

Sambou et Mustapha Yatabaré (Mali - CAN 2015 et 2017)

Désormais retraités, les deux frères maliens ont défendu les couleurs du Mali, en 2015 et en 2017. Deux participations qui se sont soldées par une élimination dès le premier tour de la compétition.

Christopher et Felix Katongo (Zambie - CAN 2012 et 2013)

La Zambie avait créé la surprise en remportant sa première Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies en 2012 au stade d'Angondjé à Libreville. Capitaine des Chipolopolos, Christopher Katongo participe à cette odyssée fantastique aux côtés de son petit frère Félix.

À noter que ce n'est pas la première fois que les Chipolopolos disputent une CAN avec dans leur rangs deux frères. En 1994 et 1996, Kenneth et Mordon Malitoli formaient la première fratrie zambienne à évoluer durant cette compétition.

Italo et Luciano Vassalo (Ethiopie - CAN 1962)

Luciano et Italo Vassalo sont les premiers frangins à avoir évolué dans la même sélection lors d'une Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1962 à Addis-Abeba. Luciano sera même sacré meilleur joueur de la compétition, une grande première pour un joueur éthiopien.

Nouh Mohamed El Abd, Sidi Ahmed Mohamed El Abd, Lamine Ba et El Hadji Ba (Mauritanie - CAN 2023)

Pour l'édition 2023, ce ne sont pas un, deux ou trois mais quatre frères qui figurent dans la liste de la Mauritanie en Côte d'Ivoire. D'un côté les El Abd et de l'autre les Ba. Commençons par les Nouh Mohamed El Abd et son petit frère Sidi Ahmed Mohamed El Abd. Amir Abdou a choisi ce duo de frangins pour leur complémentarité. En effet, les deux joueurs évoluent au FC Nouadhibou, Nouh en défense et Sidi au milieu.

Lamine Ba sera également accompagné par son frère El Hadji. Nés en France, les Ba disputeront leur première Coupe d'Afrique des Nations avec la Mauritanie.

Albert Bwanga et Robert Kazadi (RD Congo - CAN 1974)

Même si les deux hommes ne portent pas le même patronyme, Albert Bwanga et Robert Kazadi sont bien des frères. Représentants du Zaïre (actuelle République Démocratique du Congo) ils font partie des six fratries à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations.

Ils sont également frères et ont disputé une CAN ensemble

Le Ghana comptait également deux paires de frère lors de la Coupe d'Afrique 2008, Asamoah Gyan était accompagné de son grand frère Baffour. La famille Kingston était également représentée par les Ghanéens Richard et Laryea.

En 2004, le Zimbabwéen Peter Ndlovu avait disputé la CAN avec son frère Adam. Lors de cette même édition, le Bénin était conduite par les frères Tchomogo Oumar et Seidath. En 2000, les Salou, Bachirou et Tadjou faisaient le bonheur du Togo, tout comme Mohamed et Musa Kallon avec la Sierra Leone en 1996. La CAN 1994 a vu Samir et Adel Sellimi défendre les couleurs de la Tunisie.