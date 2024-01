Algérie: Prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighes - Distinction des lauréats

ALGER — Représentant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, jeudi au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal (Alger), la cérémonie de remise du Prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighes dans sa 4e édition.

Organisée par le Haut-commissariat à l'amazighité (HCA), sous le haut patronage du président de la République, à l'occasion des festivités du Nouvel An amazigh 2974, la cérémonie de cette 4e édition du Prix s'est déroulée en présence de membres du Gouvernement, du conseiller du président de la République chargé des organisations non gouvernementales et des droits de l'Homme, M. Hamid Lounaouci, de représentants de différents organismes et institutions et des autorités locales et sécuritaires.

Le Prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighes comprend quatre catégories : "Recherches sur le patrimoine culturel immatériel amazigh", "Recherches scientifiques et technologiques et numérique", "Linguistique" et "Littérature d'expression amazighe et traduite en tamazight".

Dans la catégorie "Recherches sur le patrimoine immatériel amazigh", le jury, présidé par Youcef Necib, a décerné le premier prix à Fadia Tidjet, le deuxième prix à Hamida Chouchane et le troisième prix à Rachida Fertouni.

%

S'agissant de la catégorie "Recherches scientifiques et technologiques et le numérique", le premier prix a été décerné à Sandal Hacene, le deuxième prix n'a pas été attribué, tandis que le troisièmes prix a été décerné à Tarek Iftène.

Le premier prix dans la catégorie "Linguistique" est revenu à Nacer Mehdi, le deuxième prix à Aicha Hadrani et le troisième prix à Mahrouche Mohamed El Hassan Ben Allaoua.

Dans la catégorie "Littérature d'expression amazighe et traduite en tamazight", le jury a décerné le premier prix à Alaeddine Tafssast, le deuxième prix à Nedjmeddine Mouici et le troisième à Nacer Mezhoud.

S'exprimant lors de la cérémonie d'annonce des résultats, le Secrétaire général du HCA, M. Si El-Hachemi Assad, a souligné que cet événement national "témoigne du développement notable qu'a connue l'amazighité en Algérie ces dernières années, grâce aux efforts de l'Etat pour la consécration de cette dimension identitaire authentique, tant au sein des espaces institutionnels qu'à travers les lois et les législations à même de contribuer à la préservation de ce legs linguistique et culturel de notre pays".

A cette occasion, M. Assad a adressé ses remerciements au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l'intérêt qu'il porte personnellement à la créativité en matière de littérature et de langue amazighes, comme en témoigne, a-t-il dit, la création de ce prestigieux concours annuel qui encourage les personnes s'intéressant à la promotion de cette langue et de cette culture.