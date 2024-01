Algérie: Baddari exhorte la communauté universitaire à 'rentabiliser' la recherche scientifique

GHARDAIA — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a exhorté jeudi depuis Ghardaia, la communauté universitaire à "rentabiliser" la recherche scientifique en tant que levier du développement socioéconomique durable.

Intervenant lors d'une visite à l'unité de recherche en énergie renouvelable de Ghardaia, en compagnie du ministre de l'Economie de la Connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, et des autorités locales, M. Baddari a appelé à "rentabiliser les travaux et projets de recherche à même de contribuer à la création de la richesse, de l'innovation et des opportunités d'emploi pour les jeunes".

De son coté, le ministre de l'Economie de la Connaissance, des Startups et des Micro-entreprises a affirmé que "les pouvoirs publics ne ménagent aucun effort en vue de promouvoir la recherche scientifique, notamment l'Intelligence artificielle (IA) et de semer les graines de lacréativité et de l'innovation afin de permettre aux étudiants de s'ouvrir sur de nouveaux horizons".

Yacine El-Mahdi Oualid a rappelé l'importance du digital et la numérisation avant d'annoncer la création de centres pour soutenir et développer l'entrepreneuriat, notamment à l'Université.

Les deux membres du gouvernement ont mis en exergue, lors de l'inauguration de la maison de l'Intelligence artificielle (IA) sise à l'université de Ghardaia, l'importance de la vague d'innovation en matière d'IA que connait les universités algérinnes, qui, ont-ils soutenu, "peut transformer radicalement la gestion de ces établissements et leur fonctionnement".

Une croissance avérée est enregistrée en matière de création de startups et d'innovation dans la région de Ghardaia à même de contribuer à la création de la richesse et des opportunités d'emploi des jeunes, ont-ils relevé.

Les deux ministres ont visité, dans le hall du département des sciences de la nature, une exposition visant à encourager l'esprit entrepreneurial chez les jeunes et à expliquer les procédures relatives au lancement de leur propre projet, avant d'assister à un cours de science dispensé en anglais et de procéder à l'inauguration d'un incubateur des travaux universitaires, ainsi qu'un laboratoire "FAB LABO" et une piscine pour les étudiants.

Au terme de leur visite, les deux ministres ont tenu une rencontre avec des membres de la communauté universitaire.