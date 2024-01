Afrique: Le ciment gris produit localement dans le Tanganyika coute plus cher que celui importé de la Tanzanie ou de la Zambie

Plusieurs taxes pèseraient sur le cout de production locale, chose que la FEC ne s'explique pas. Le président provincial de la FEC Tanganyika en parle dans le magazine Echos d'économie de jeudi 11 janvier.

Les prix de produits de première nécessité et du carburant sont revus à la baisse à Bunia et d'autres agglomérations à l'intérieur de la province. Les routes sont devenues praticables, non pas réhabilitées, mais c'est la saison sèche qui le permet. Les opérateurs économiques qui le disent renseignent aussi que des centaines de camions avec des marchandises à bord qui étaient bloqués sur le tronçon Bunia-Mahagi sont entrés à Bunia pendant la période des fêtes de fin de l'année.

Une soixantaine d'agents de la division provinciale de développement rural, à Goma réclament trois mois de salaire non-payés. Il s'agit des salaires des mois d'Octobre, Novembre et décembre 2023 qui, selon eux, seraient bloqués au niveau de la Rawbank, agent payeur. Ils ont organisé hier un sit-in devant la Rawbank, pour faire entendre leurs cris de détresse.

La Ligue Congolaise de lutte contre la Corruption félicite la société Primera Gold DRC SA pour ses efforts de publication de tous ses fournisseurs et sites miniers qui constituent sa chaîne d'approvisionnement de l'Or d'exploitation artisanale. L'organisation demande par ailleurs à Primera de publier aussi les taxes, impôts, redevances et les autres droits payés aux structures de l'État sans attendre les rapports de l'Initiative de transparence dans les industries extractives.

Il n'y a plus de stocks en vivres frais à l'économat du peuple à Kisangani dans la province de la Tshopo et du coup, le peu qu'on peut encore trouver auprès des revendeuses a fortement augmenté de prix. L'économat du peuple est le grand grossiste qui alimente la Tshopo en général et la ville de Kisangani, en particulier, en vivres frais. Fiston KIEFU, gérant et chef d'agence de l'Économat du peuple, explique que la demande pendant les festivités de fin d'année était très élevée par rapport à d'autres mois. Le ravitaillement n'a plus suivi à cause de l'état de route qui approvisionne la ville de Kisangani en produits agricoles.