Algérie: Boughali s'entretient à Téhéran avec le président du Parlement iranien

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, s'est entretenu, jeudi à Téhéran (Iran), avec le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de cette rencontre, tenue en marge de la Réunion d'urgence du Comité de la Palestine de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), les deux parties ont évoqué "l'état des relations privilégiées qui lient les deux pays et les moyens de poursuivre les efforts visant à promouvoir la coopération bilatérale, notamment au niveau parlementaire", précise le communiqué.

Saluant la République islamique d'Iran d'avoir abrité cette réunion sur la Palestine, M. Boughali a rappelé que l'entité sioniste "commet les crimes les plus odieux à l'encontre du peuple palestinien".

Aussi, il a exhorté les pays musulmans à "faire face à cette entité", soutenant que "la cause palestinienne n'est pas seulement une cause musulmane, mais une cause humanitaire qui en appelle à l'unité des pays arabes".

"Outre l'Afrique du Sud, des pays non arabes et non musulmans d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et même d'Europe ont pris des positions fortes contre l'entité sioniste", a relevé le président de l'APN, appelant à "la nécessité pour les pays arabes et musulmans de s'unir pour soutenir et libérer l'Etat de Palestine avec sa capitale El-Qods".

Evoquant les relations algéro-iraniennes, M. Boughali a estimé que "la République islamique d'Iran est une puissance économique jouissant d'un grand potentiel", évoquant "la possibilité de développer les économies des deux pays en tirant parti de leur potentiel et en promouvant la coopération bilatérale".

Pour sa part, le président du Parlement iranien a souligné que les pays musulmans étaient "appelés à faire bloc pour défendre la Palestine et à mobiliser tous leurs moyens pour soutenir le peuple palestinien opprimé".