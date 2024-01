Algérie: Les ministères des Transports et de la Pêche engagés à mettre en oeuvre les instructions du président de la République

ALGER — Les ministères des Transports et de la Pêche et des Productions halieutiques ont réaffirmé, jeudi dans un communiqué conjoint, leur engagement à exécuter les instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant le renforcement de la coopération et du partenariat entre les deux secteurs conformément au programme tracé à cet effet.

Le communiqué vient en conclusion de la réunion de coordination entre le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana et le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani, en présence des cadres des deux ministères, en vue de s'enquérir de l'état d'application du programme d'action approuvé par les deux ministères, que la commission interministérielle chargée de la gestion des infrastructures des ports de pêche veille à appliquer.

La réunion intervient "en exécution des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à développer la filière Pêche, améliorer les conditions de travail des professionnels et gérer les ports de pêche et de plaisance et ce dans le cadre de la coopération mutuelle entre le secteur de la pêche et des productions halieutiques et celui des transports pour renforcer les mécanismes de partenariat entre les deux parties".

Le programme prévoit, également, la séparation physique des activités de pêche et de plaisance au niveau des ports, tout en affectant des espaces aux propriétaires de fermes aquacoles au niveau de ces infrastructures et en permettant aux pêcheurs d'importer les grands bateaux, de moins de 5 ans, utilisés et destinés à la pêche en haute mer.

Une convention a été signée, en marge de cette rencontre, entre la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture (CAPA) et l'Entreprise de réparation navale (ERENAV) pour la maintenance et la réparation des bateaux de pêche localement à des prix préférentiels au lieu de l'effectuer à l'étranger en devises, ajoute le communiqué.