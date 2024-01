Sénégal: Kédougou - Renforcement de l'auto-employabilité pour plus de 200 femmes et jeunes

Kédougou — Plus de 200 femmes et jeunes de la région de Kédougou vont bénéficier du projet de renforcement de l'auto-employabilité et de la résilience à travers l'agriculture et les métiers verts, a annoncé, jeudi, son coordonnateur, Mamadou Yaya Diallo.

»L'objectif de ce projet est de renforcer l'auto-employabilité et la résilience des jeunes et des femmes dans l'agriculture. Et nous allons les outiller et les accompagner en mettant à leur disposition des fonds de garantie », a expliqué Mamadou Yaya Diallo.

Il intervenait lors d'un Comité départemental de développement (CDD) axé sur le projet de renforcement de l'auto-employabilité des femmes et des jeunes à travers l'agriculture et les métiers verts. La réunion était présidée par l'adjoint au préfet de Kédougou, Papa Abdoulaye Mbaye.

»C'est un projet qui est une alternative aux ressources extractives et il fallait faire comprendre aux jeunes et aux femmes qu'on peut réussir sans les industries minières », a ajouté M. Diallo.

Le projet va mettre en place des fonds de garantie d'un montant de 50 millions francs FCFA pour financer le business-plan des entrepreneurs.

Il est envisagé d'organiser très prochainement dans le cadre de ce projet des activités de sensibilisation et de communication pour un changement de comportement par rapport aux ressources minières dont regorge la région de Kédougou.

L'adjoint au préfet de Kédougou, Papa Abdoulaye Mbaye, a mis en place un comité de pilotage départemental du projet.

»C'est un comité constitué des services départementaux, des maires, du conseil départemental de la jeunesse ainsi que des personnes ressources qui vont nous permettre de bien dérouler ce projet dans l'agriculture et les métiers verts », a-t-il dit.

Il a invité les responsable du projet à se rapprocher du pôle emploi de Kédougou et des services qui œuvrent dans le cadre de l'emploi des jeunes et des femmes.