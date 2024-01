Algérie: Signature d'un accord de partenariat entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le PNUD

ALGER — Un accord de partenariat a été signé, jeudi à Alger, entre le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Algérie, avec pour objet le renforcement des capacités techniques et méthodologiques des jeunes algériens.

A cette occasion, le chef de cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, Abderraouf Khalef a évoqué les acquis réalisés au profit de la catégorie des jeunes et qui placent l'Algérie, a-t-il dit, en tête des Etats ayant "obtenu des résultats positifs en termes de réalisation des objectifs de développement durable (ODD)".

Après avoir rappelé que "les efforts de l'Etat se manifestent à travers les différentes politiques et mesures prises visant à accorder un intérêt particulier aux questions des jeunes et à leurs préoccupations et à consolider l'esprit d'initiative chez cette catégorie", M. Khalef a indiqué que cet accord "qui s'inscrit dans ce cadre, permettra d'appuyer les capacités techniques et méthodologiques des jeunes, au sein de la vision du secteur".

L'accord tend également, selon le même responsable, à "promouvoir l'écosystème des jeunes et à lui fournir les moyens indispensables qui leur permettent de prendre part au développement de leur environnement et de leurs associations, augmenter l'employabilité et soutenir les mécanismes de solidarité et de volontariat".

De son côté, la représentante résidente du PNUD en Algérie, Blerta Aliko a salué "les efforts de l'Etat algérien visant à promouvoir et à accompagner la catégorie des jeunes, notamment en matière de formation, d'emploi et d'encouragement de l'esprit entrepreneurial".

Après avoir indiqué qu'" une enveloppe financière de 950.000 USD a été allouée pour la concrétisation des clauses de cet accord", la responsable onusienne a assuré que le bureau du PNUD oeuvrera à "accompagner les efforts de l'Etat algérien en vue d'autonomiser la catégorie des jeunes et d'appuyer leurs capacités créatives".

A son tour, la représentante du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahlem Charikhi a estimé que cet accord s'inscrivait dans le cadre de "la valorisation des acquis accomplis et de la concrétisation de l'engagement du gouvernement à renforcer la participation des jeunes au développement national", estimant que la coopération avec le PNUD se veut "une occasion pour adhérer aux processus internationaux et régionaux visant à promouvoir les jeunes et à renforcer leur rôle dans le développement durable".