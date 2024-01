Algérie: Nouvel an amazigh - Diverses activités culturelles et festivités à Ouargla et Touggourt

OUARGLA — La célébration du nouvel an amazigh (2974) a été marquée, jeudi dans les wilayas d'Ouargla et Touggourt, par la tenue de diverses activités culturelles et festivités, a-t-on appris jeudi des organisateurs.

Dans la wilaya d'Ouargla, l'évènement a donné lieu à l'organisation d'une rencontre sur "Les efforts des académiciens de la région dans la promotion de la langue amazigh", animée par des enseignants-chercheurs de l'Université "Kasdi Merbah" d'Ouargla.

Au cours de cette journée d'étude, les intervenants ont souligné l'importance d'enseigner la langue maternelle (dialecte amazighophone ouargli) aux enfants et d'élargir son usage, surtout au niveau des crèches et pouponnières afin d'améliorer les compétences linguistiques chez les générations montantes en plus de la préserver, étant donné qu'elle fait partie des composantes de l'identité culturelle locale.

La Chambre d'artisanat et des métiers (CAM) d'Ouargla a, pour sa part, organisé des expositions de traditions vestimentaires et culinaires, et un salon du livre auquel plusieurs titres et publications en différentes variantes linguistiques amazighes ont été exposés.

La maison de la culture "Moufdi Zakaria" a ainsi accueilli des expositions de produits artisanaux de tissage, poterie et vannerie à base de dérivés du palmier dattier, ainsi qu'un model d'une maison traditionnelle Ouarglie.

L'exposition comprenant aussi des stands dédiés aux métiers traditionnels dont la bijouterie traditionnelle, l'art de sablage, la sculpture sur bois de palmier dattier (kernaf), en plus les arts plastiques.

La wilaya de Touggourt a été, elle aussi, au rendez-vous par l'organisation de plusieurs activités culturelles et artistiques pour célébrer le nouvel an amazigh, dont le coup d'envoi des festivités officielles a été donné par les autorités locales dans la daïra de

Témacine, selon la direction de la culture et des arts.

Au programme de cette manifestation, des spectacles folkloriques de fantasia, des expositions de l'artisanat traditionnel et des ateliers de formation encadrés par des universitaires, dans le but de mettre en valeur le legs culturel, matériel et immatériel de la région.

Le public sera également au rendez-vous avec des spectacles artistiques et activités récréatives, dont des concours du meilleur plat traditionnel et des jeux populaires, mettant en exergue le potentiel civilisationnel de la région d'Oued Righ.