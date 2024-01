Ethiopie: Le projet d'écotourisme de Wonchi-Dendi stimule la capacité économique des résidents locaux

<strong>Addis Ababa — Le projet d'écotourisme intégré de Wonchi-Dendi a ouvert un chapitre important en augmentant la capacité économique des résidents locaux et en créant un séjour agréable pour les visiteurs, a déclaré le ministre de la défense et coordinateur du projet, Abrham Belay.

Wonchi-Dendi est l'un des projets exécutés dans le cadre de l'initiative "Dine for Nation".

La construction du projet d'écotourisme de Wenchi-Dendi a apporté de nombreux avantages au pays et à la communauté locale, car le projet conçu pour protéger et prendre soin des ressources naturelles de la région est également une démonstration de la construction de la nation.

Le coordinateur du projet Wonchi-Dendi et ministre de la défense, M. Abrham, a déclaré que le projet a été construit conformément aux directives du gouvernement visant à développer les ressources touristiques et les sites d'attraction afin de les rendre accessibles aux visiteurs étrangers et locaux.

Le site écotouristique de Wonchi-Dendi est construit entre les lacs de Wonchi et de Dendi qui sont situés à 13 kilomètres l'un de l'autre, a-t-il dit, notant que le paysage autour des deux lacs et la région environnante sont très attrayants et propices aux sports et aux divertissements.

Selon lui, les infrastructures routières, de télécommunications et d'électricité construites pour le projet renforcent la capacité économique des résidents locaux tout en créant un séjour propice pour les visiteurs.

En particulier, le coordinateur du projet a souligné que l'infrastructure routière, qui n'existait pas, a permis aux visiteurs de se rendre facilement aux destinations touristiques dans la direction la plus pratique.

Le spa naturel est très bénéfique pour la santé, en plus de son objectif récréatif, a noté Abrham, ajoutant que le concept de l'écotourisme est de construire la culture locale en harmonie avec la nature.

Le projet a été construit en tenant compte de l'environnement et des communautés environnantes.

En conséquence, il a amélioré les conditions de vie d'environ 10 000 résidents en créant des opportunités d'emploi, a-t-il révélé.

Actuellement, les habitants sont prêts à bénéficier du projet en s'organisant en 22 associations et en suivant des formations.

Soulignant en outre les préparatifs effectués pour permettre aux résidents de bénéficier de services de guidage, de navigation, de vente, d'accueil et de location, le coordinateur du projet a déclaré que les activités menées pour intégrer le projet dans les communautés ont apporté des changements fructueux.

En conséquence, l'intégration des communautés dans le projet sans créer de déplacement leur permettra de gérer et de protéger les ressources avec un sentiment d'appartenance.

Les maisons de 13 agriculteurs, qui ont été construites dans la région, sont prêtes à servir de maisons d'hôtes pour les touristes.

Rappelons que le projet Wonchi-Dendi est une initiative du Premier ministre Abiy Ahmed lancée en 2021.