Ethiopie: La présidente souligne la nécessité d'améliorer les réalisations diplomatiques de l'Éthiopie

<strong>Addis Ababa — La présidente Sahle-Work Zewde a souligné la nécessité de maintenir et d'améliorer les réalisations actuelles de l'Éthiopie dans le domaine diplomatique.

La présidente a officiellement inauguré aujourd'hui une exposition qui met en lumière les 116 ans d'histoire diplomatique de l'Éthiopie et ses réalisations diplomatiques contemporaines.

L'exposition, inaugurée au Musée des sciences sous le thème "D'une plaque tournante africaine au monde", restera ouverte au public jusqu'au 2 février 2024.

À cette occasion, le président a rappelé que l'histoire de la diplomatie éthiopienne avait connu des hauts et des bas.

La présidente a déclaré que l'exposition dépeint la riche histoire de la diplomatie éthiopienne et offre la possibilité d'en savoir et d'en apprendre davantage.

Espérant que l'exposition inspirera les Éthiopiens, la présidente a invité les jeunes à mieux comprendre l'histoire diplomatique de l'Éthiopie afin d'apporter leur propre contribution aux efforts diplomatiques en cours.

La présidente a déclaré que l'Éthiopie est une nation avec une longue histoire de gouvernement, qui a longtemps protégé son indépendance, et un membre fondateur de nombreuses institutions et organisations internationales.

Affirmant que les politiques étrangères sont les manifestations des réalités internes, elle a déclaré que l'exposition dépeignait correctement la grandeur de l'Éthiopie.

La présidente Sahle-Work a conclu son intervention en invitant tous les Éthiopiens et la communauté diplomatique à visiter l'exposition.

Le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, Demeke Mekonnen, a déclaré que l'exposition mettait en lumière la vaste et riche histoire diplomatique de l'Éthiopie, nous aidant ainsi à tirer des enseignements de cette riche histoire, à nous préparer à gérer efficacement les défis actuels et futurs, et à établir une base solide pour l'exécution de nos relations étrangères.

M. Demeke a également affirmé que l'Éthiopie apprécie ses relations avec les pays du monde entier et ses contributions substantielles à la formation, au développement et au respect du droit international.

Souhaitant la bienvenue aux participants à la cérémonie d'ouverture officielle de l'exposition, le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, M. Demeke, a invité tout le monde à visiter l'exposition et à apprécier les 116 ans d'histoire diplomatique de l'Éthiopie et son potentiel d'engagements diversifiés à l'avenir.