Ile Maurice: L'ICAC objecte à la remise en liberté de Ritesh Gurroby

Les débats sur la motion de remise en liberté de Ritesh Gurroby, arrêté le 2 mai 2021 après la saisie record de Rs 3,3 milliards de drogues, ont démarré lundi devant la Bail and Remand Court. La commission anti-corruption (ICAC) l'accuse Ritesh Gurroby de blanchiment d'argent.

L'enquêteur de l'ICAC a objecté à cette motion présentée p a r Me Rama Valayden. Ritesh Gurroby, dit-il, directeur d'une compagnie de pêche, qui a des contacts avec des personnes travaillant en mer, pourrait prendre la fuite par voie maritime. De plus, si le principal concerné était libéré, il pourrait récidiver. Il soutient également que l'arrestation de Gurroby relève d'un cas complexe et que les enquêteurs auront besoin de plus de temps pour compléter l'investigation. D'où son objection à toute libération du suspect à ce stade. Cela, sans pouvoir indiquer une date pour la fin de l'enquête. Il est prévu qu'il soit contreinterrogé par Me Valayden vendredi prochain.

Pour rappel, en mai 2021, la brigade anti-drogue avait perquisitionné un terrain privé sur la route du Club Med à Pointe-aux-Canonniers, en présence du gardien Seewoodanand Rawoah, et découvert trois endroits dans un rayon de 10 mètres avec des branches et des feuilles parsemées de poudre de piment et d'écailles de poisson, qui semblaient avoir été manipulées. En enlevant les branches et en creusant le sable à une profondeur de 50 cm, plusieurs sacs en plastique noirs renfermant des sacs en raphia avec une substance soupçonnée d'être une drogue dangereuse avaient été retrouvés. Les agents avaient saisi 219 colis d'héroïne et 26 colis de résine de cannabis d'un poids total de 244 kg et d'une valeur dépassant Rs 3,3 milliards.