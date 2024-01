Congo-Kinshasa: Lancement de la charte du Bloc patriotique pour la paix et l'unité pour barrer la route à la balkanisation

La Charte du Bloc patriotique pour la paix et l'unité (B-PUN) a été lancée, jeudi 11 janvier pour amener le pays à faire face à l'agression dans l'Est du pays et à la balkanisation.

Son initiateur, Justin Mudekereza Bisimwa, candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2023, l'a lancée à Kinshasa.

« Face à l'agression et aux menaces de balkanisation qui pèsent sur la RDC, ainsi que la crise de légitimité, il y a lieu de privilégier et de préserver la paix », a-t-il indiqué.

A cette occasion, le cofondateur de cette plate-forme, Michel Okongo, a appelé les uns et les autres à privilégier le règlement de la crise post-électorale par la voie pacifique.

« Considérant et mesurant les risques d'implosion de notre pays, nous avons pensé mettre en place une plateforme dénommée, Bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale. Cette plateforme a pour objectif global, de préserver la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale dans une période post-électorale caractérisée par des tensions multiformes », a-t-il rapporté.

Le B-PUN se lance également les défis de sensibiliser les forces vives de la nation, à privilégier les voies pacifiques, y compris «l'arbre à palabre, en vue de régler pacifiquement la crise de légitimité dont ces élections sont porteuses ».

« Cette voie nous permettra de maintenir un climat socio-politique de cohésion nationale, a même de faire face à l'agression et aux autres menaces de balkanisation auxquels le pays est confronté », a poursuivi Michel Okongo.

De nombreuses personnalités, des responsables de partis politiques, des organisations de la société civile et des mouvements des jeunes ont adhéré à cette organisation en apposant leur signature à sa charte de création.