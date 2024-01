Algérie: Accidents de la route - 45 morts et 214 blessés en une semaine

ALGER — Quarante cinq (45) personnes ont trouvé la mort et 214 autres ont été blessées dans 140 accidents de la route enregistrés cette semaine.

Le responsable de la Communication au centre d'information et de coordination routière auprès du commandement de la Gendarmerie nationale, Abdelhamid Amrani, a précisé à l'APS que le nombre d'accidents, de morts et de blessés a connu un net recul comparé à la semaine écoulée, soulignant que le facteur humain était la principale cause de ces accidents, notamment en raison du non respect du code de la route.

Il a ajouté que la wilaya de Skikda a enregistré plus de 12 accidents, suivie des wilayas de Bouira (8 accidents), d'Alger, de Tebessa, et de Constantine (7 accidents chacune).

Dans ce cadre, les services de la Gendarmerie nationale appellent les usagers de la voie publique à la prudence et au respect du code de la route, et à éviter l'excès de vitesse et les manoeuvres dangereuses.