Algérie: Représentant le président de la République, le Premier ministre préside la cérémonie de remise du Prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighes

ALGER — Représentant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, jeudi à Alger, la cérémonie de remise du Prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighes dans sa 4e édition.

Organisé au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif Rahal, cet événement s'inscrit dans le cadre des festivités organisées par le Haut commissariat à l'amazighité (HCA) à l'occasion du Nouvel An amazigh, sous le haut patronage du président de la République, en concrétisation de l'un de ses 54 engagements en faveur de la préservation et de la consolidation des composantes de l'identité nationale et de la promotion de la recherche sur la littérature et la langue amazighe.

Le Prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighes comprend quatre catégories : "Recherches sur le patrimoine culturel immatériel amazigh", "Recherches scientifiques et technologiques et numérique", "Linguistique" et "Littérature d'expression amazighe et traduite en tamazight".