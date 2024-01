Algérie: Nouvel an amazigh - Plusieurs activités culturelles et patrimoniales à l'Ouest du pays pour célébrer Yennayer

ORAN — Plusieurs activités culturelles, patrimoniales et artistiques ont été organisées, jeudi dans les wilayas de l'Ouest du pays, à l'occasion de la célébration du nouvel an amazigh 2974 "Yennayer", dans le cadre de la valorisation du legs culturel et sa préservation.

Dans ce cadre, une exposition de "Yennayer, traditions et coutumes" a été organisée au Musée public national "Ahmed Zabana" d'Oran mettant en lumière un ensemble d'ustensiles utilisés dans la préparation des plats de Yennayer, à travers des objets conservés à la salle Ethnographique de cet établissement muséal.

L'histoire de ces ustensiles, faits d'argile, de cuivre et d'alfa, remonte à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle, a souligné Leila Boutaleb, responsable du service communication du même musée.

L'exposition comprend également des photographies des différents types de moyens de préparation et de cuisson des plats populaires que les femmes utilisent à cette occasion, tels que la "tharada", la "Gassaa", le "cascas", la "marmite" ou la "barma", ainsi qu'une exposition de plats traditionnels les plus célèbres préparés à cette occasion à Oran, notamment le "Cherchem", le "rogag" et le "mekhalat", composé de fruits secs, de confiseries et de dattes, entre autres.

A cette occasion, des ateliers ont été organisés en faveur des enfants pour leur enseigner l'écriture de leurs noms en lettres Tifinagh, animés par des cadres du Musée.

La wilaya d'El Bayadh a élaboré un programme de plusieurs manifestations et spectacles culturels de célébration du nouvel an amazigh "Yennayer" qui ont eu lieu à la Maison de la Culture et des Arts "Mohamed Belkheir", où une exposition de livres amazighs a été ouverte durant trois jours, en plus de l'exposition d'autres ouvrages qui s'intéressent au patrimoine et à l'histoire amazighe algérienne.

Un défilé de mode du costume traditionnel amazigh pour enfants a été programmé, avec des concours de dessin, en plus des conteurs et du goual du patrimoine populaire local, outre la présentation du modèle de préparation du couscous par des artisanes de l'association de wilaya "Mahieddine" célébrant le patrimoine culturel et la créativité.

A la bibliothèque principale de lecture publique "Chahid Reg Hadj", une exposition de livres amazighs a été organisée et une communication animée par le spécialiste en histoire et patrimoine amazighe local, Laghrissi Belhadji, sur le patrimoine culturel amazigh, les traditions festives de Yennayer à Boussemghoun, en plus de la tenue d'une exposition d'ustensiles traditionnels et de poterie.

Le secteur de la Jeunesse et des sports a concocté, pour sa part, un riche programme à cette occasion à travers ses différentes structures de la wilaya, avec au menu des concours de la meilleure photographie, meilleur plat populaire et gâteau traditionnel, meilleur costume traditionnel pour enfants, des expositions de l'habit traditionnel, des plats populaires et des travaux manuels, avec la participation d'associations locales.

La radio d'El Bayadh a organisé, en collaboration avec la direction du Tourisme et de l'Artisanat et la Chambre de l'artisanat et des métiers, des expositions de produits du terroir au hall de cet organisme médiatique de proximité avec la participation d'artisanes.

La célébration de Yennayer a été lancée, jeudi au Palais de la culture "Abdelkrim Dali" de Tlemcen, à l'occasion de la nouvelle année amazighe 2974.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation, organisée par la direction de la Culture et des Arts a connu la présence des autorités de la wilaya.

Au programme de cette célébration, plusieurs activités artistiques et des expositions du costume traditionnel amazigh, différents plats populaires et des gâteaux traditionnels réalisés pour cette occasion, ainsi qu'une exposition de tapis et une autre de tableaux d'arts plastiques liés aux coutumes de la célébration du carnaval Ayred dont la région de Beni S'nous est réputée et des spectacles folkloriques.

Une Gaâda traditionnelle a été tenue, mettant en exergue des traditions et coutumes liées à cette occasion et une exposition de calligraphie Tifinagh et une autre sur la vie quotidienne des populations amazighes de Tlemcen, ainsi qu'un atelier vivant sur l'emploi de l'écriture Tifinagh et une exposition de livres en langue amazighe.

La direction de la Culture et des Arts a élaboré un programme diversifié à cette occasion, s'étalant sur une semaine, sous le slogan "patrimoine amazighe et identité algérienne", portant sur des ateliers pour enfants sur la fabrication de certains produits de poterie, alfa, tissage de tapis, exposition du livre "Ayred Beni S'nous" de l'écrivain Omar Berkani à la bibliothèque "Mohamed Dib", avec la participation d'académiciens et des acteurs du mouvement associatif pour débattre du thème du livre, a souligné à l'APS le directeur du secteur, Amine Boudelfa.

Cette manifestation vise à valoriser le legs culturel et à faire connaître les différents produits artisanaux.

A noter que la célébration de l'avènement du nouvel an amazigh est organisée en collaboration avec différents établissements culturels, les directions du Tourisme et de l'Artisanat, de la Jeunesse et des Sports et plusieurs associations culturelles de la wilaya.

A Nâama, la Maison de la culture "Ahmed Chami" a accueilli une exposition traditionnelle et diverses activités culturelles et patrimoniales, reflétant les coutumes et traditions de la région, à l'occasion de la célébration du nouvel an amazigh "Yennayer".

Le wali Lounes Bouzegza a supervisé l'ouverture de la manifestation à laquelle ont participé plusieurs secteurs, tels que la Culture et les arts, le Tourisme et l'artisanat, en plus de plusieurs associations locales.

A cette occasion, une exposition des produits de l'artisanat des habitants de la région a été organisée, comme les tapis, les vêtements, les couvertures en laine, les paniers et les ustensiles fabriqués en alfa, ainsi qu'une autre exposition mettant en valeur les plats traditionnels comme le "couscous", le "rfis", "mardoud", "zerrirzi " et d'autres.

Ces pavillons ont attiré des visiteurs, qui ont admiré les produits exposés.

Le public a également été au rendez vous avec l'organisation d'un atelier d'écriture de calligraphie amazighe, une exposition de livres et des photographies mettant en exergue l'ancien patrimoine amazigh, outre les poètes Khidouri Abdelkader et Talebi Hakim, qui ont déclamé des poèmes en langue amazighe.

Le chercheur en histoire et patrimoine de la région, Tahar Bouzar, a présenté une conférence sur la symbolique de Yennayer et ses dimensions sociales et culturelles, en plus de faire connaître les traditions et coutumes de cette célébration au vieux ksar de Sfisifa.

A Tiaret, les Directions de la Culture et des Arts et du Tourisme et de l'artisanat ont célébré Yennayer avec la participation de plusieurs artisans et artistes à la Chambre de l'Artisanat et des métiers.

Fatima Djeljel, chercheuse en patrimoine, a souligné dans son intervention devant les autorités locales et les personnes intéressées, les coutumes les plus importantes que les familles de Tiaret font revivre à cette occasion, à l'instar de la préparation du couscous avec un bouillon "Cherchem", qui est un mélange de légumes secs, de céréales et de légumes produits localement.

Une exposition de vêtements traditionnels, d'ustensiles en cuivre et de poteries a également été organisée, alors que le chanteur Sadek Ould Ali, l'artiste plasticien Achour Bouzidi et la responsable de la Coopérative Chalaliyates pour les traditions et la modernité, Hadda Boumedina, ont été honorés, en guise de reconnaissance pour leurs activités de préservation du patrimoine matériel lié au tissage, ainsi que certaines instances qui contribuent à la promotion du domaine touristique.

En outre, 35 cartes numériques d'artisans ont également été remises à leurs propriétaires.

A Mascara, des activités culturelles, artistiques et patrimoniales ont été organisées au niveau des écoles primaires situées dans des zones rurales reculées pour célébrer le nouvel an amazigh, selon la Direction de l'Education nationale.

Ces activités ont donné lieu à l'organisation d'expositions spéciales sur la créativité des élèves liée au dessin et à la peinture, mettant en valeur les coutumes et traditions de la célébration du mois de Yennayer, ainsi que l'artisanat artistique, la philatélie et l'exposition d'affiches appuyées par des photographies sur les aspects de la célébration de Yennayer, selon la même source.

Des chants ont également été présentés en langue amazighe, interprétés par les élèves des classes d'enseignement de cette langue.

Des représentations théâtrales sur cette occasion patrimoniale et des concours de la meilleure expression écrite, du meilleur dessin lié à la célébration du mois de Yennayer et le meilleur travail manuel artistique ont été présentés en plus d'interventions des enseignants du primaire, qui ont traité du patrimoine, de la culture amazighe de notre pays et de l'importance de fêter Yennayer, comme une célébration culturelle nationale.