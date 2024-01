Afrique: CAN 2023 - Les vrais raisons de l'absence de Thomas Partey connues !

L'entraîneur adjoint des Black Stars, Mas-Ud Didi Dramani, a fait la lumière sur la raison de l'absence de Thomas Partey de la dernière équipe de 27 joueurs du Ghana pour la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.

Le milieu de terrain d'Arsenal qui s'est blessé en octobre 2023 avait fait un retour rapide au gymnase et a finalement commencé à s'entraîner sur gazon au grand plaisir des Ghanéens qui pensaient qu'il serait apte à jouer à la CAN.

Cependant, l'équipe finale de Chris Hughton ne comprenait pas l'ancien joueur de l'Atletico Madrid, faisant part de ses inquiétudes quant à sa forme physique.

Didi Dramani a en outre expliqué les facteurs qui ont déterminé le joueur de 30 ans de l'équipe finale, en indiquant la récupération tardive attendue.

« Lorsque vous donnez cette liberté à un joueur chaque fois que vous en avez besoin, il sera disponible pour vous. Avec le problème de Partey, il sera probablement en pleine forme tard et cela pourrait être vers la fin du tournoi et cela n'aidera pas l'équipe », a-t-il déclaré dans un audio diffusé sur Wontumi FM.

« Bien sûr, Thomas Partey et Tariq Lamptey sont tous des joueurs de catégorie A avec lesquels tout entraîneur aimerait travailler avec eux dans des moments comme celui-ci. S'ils étaient disponibles cinq jours avant le tournoi ou s'ils manquaient le premier match, nous les accueillerions effectivement avec plaisir et ce serait un avantage pour l'équipe mais malheureusement, ce n'est pas comme ça chez nous. Les joueurs doivent bénéficier de plus de temps de jeu avant de leur faire une convocation », a-t-il ajouté.

Les quadruples champions ouvriront leur campagne contre le Cap-Vert le dimanche 14 janvier 2024, avant d'affronter l'Égypte et le Mozambique respectivement les 18 et 22 janvier dans le groupe B. quant à la compétition, elle va démarrer ce samedi 13 janvier 2024 avec, Côte d'Ivoire vs Guinée-Bissau.