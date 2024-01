Nigeria: Osimhen revient à la Une au Real Madrid

Des informations en Espagne révèlent que le Real Madrid veut bien de Kylian Mbappé, mais que le Conseil d'administration a aussi un oeil sérieux sur Victor Osimhen.

Le Real Madrid soutient un transfert de Mbappé l'été prochain. Cependant, il se trouve qu'ils sont moins enthousiastes qu'il y a un an et demi. Avec les complications qui résident autour de l'attaquant français et leur éloignement d'Erling Haaland, les membres du conseil d'administration du club plaident en faveur d'Osimhen, selon FootballTransfert.

Selon les « têtes les plus sages », l'attaquant de Naples conviendrait mieux au Real Madrid et à son style de jeu. Pour ces derniers, le jeu du Nigérian ressemble davantage à celui de Karim Benzema, parti à AL-Ittihad en Arabie Saoudite. En plus, signer Osimhen serait, de loin, moins cher que Mbappé.

En fin de compte, c'est Florentino Pérez qui décide et jusqu'à preuve du contraire, le Français de 25 ans est le choix numéro 1 du président madrilène.