Congo-Kinshasa: Réélection de Félix Tshisekedi - Le Canada félicite le peuple de la RDC pour la tenue d'élections pacifiques, malgré les difficultés rencontrées

Le Gouvernement du Canada félicite le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection ainsi que le peuple de la République démocratique du Congo pour la tenue d'élections pacifiques, malgré les difficultés rencontrées.

Dans une déclaration rendue publique jeudi 11 janvier, le Canada encourage la Commission électorale nationale indépendante à tenir compte des recommandations des missions d'observation électorale, et à appliquer les leçons tirées de ce processus électoral aux cycles électoraux futurs.

Le Canada encourage également toutes les parties à travailler de façon constructive, dans le respect des droits de la personne, afin de permettre au peuple congolais de bâtir une démocratie forte et saine.

« Depuis plus de 60 ans, le Canada et la République démocratique du Congo entretiennent des relations bilatérales étroites. Aujourd'hui, près de 35 000 Congolais-Canadiens et Congolaises-Canadiennes vivent au Canada et enrichissent la culture et la diversité de notre pays par leurs contributions. Le Canada et la République démocratique du Congo sont des partenaires solides dans la poursuite de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral, nous contribuons aux efforts internationaux visant à promouvoir la stabilité et la paix », a rapporté la ministre des Affaires étrangères du Canada Mélanie Joly.

%

Elle ajoute que le Canada collabore avec des partenaires pour aider la République démocratique du Congo à favoriser l'égalité des genres, à renforcer la gouvernance inclusive et la protection des enfants, et à améliorer les soins de santé, y compris la santé et les droits sexuels et reproductifs.

« Le gouvernement du Canada se réjouit à la perspective de continuer à travailler avec le président Tshisekedi pour consolider la collaboration et les liens entre nos deux pays. En tant que partenaires au sein d'organisations internationales, notamment les Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce et la Francophonie, le Canada et la République démocratique du Congo continueront de travailler de concert pour stimuler le commerce, créer des débouchés et favoriser la croissance économique, et relever les plus grands défis de notre époque, comme la lutte contre les changements climatiques et la promotion de la paix face à l'instabilité mondiale », conclut Mélanie Joly.