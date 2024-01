Afrique: Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, alias Trézéguet - « Nous visons un nouveau trophée »

Arrivée mardi soir à Abidjan pour la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023, l'Egypte ne fait nullement mystère de son ambition, celle de remporter la compétition pour la 8ème fois de son histoire. C'est en tout cas ce qu'a confié son milieu de terrain Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, alias Trézéguet, dans un entretien accordé à CAFOnline.com.

L'Egypte évoluera dans le groupe B de la CAN CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023 en compagnie du Ghana, du Mozambique et du Cap Vert. Si l'octuple vainqueur de la compétition est présenté comme le principal favori de cette poule, son milieu de terrain Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, plus connu sous le pseudonyme de Trézéguet préfère rester prudent. « C'est une poule difficile, ce n'est pas facile, toutes les équipes africaines sont solides, elles ont de très bons joueurs, nous jouerons tous les matches comme des finales et nous verront ce que ça va donner », déclare-t-il dans un entretien accordé à CAFOnline.com.

Il ne fait cependant pas mystère de l'ambition de son groupe, celle de soulever le trophée pour la huitième fois. « Nous venons ici pour viser un nouveau trophée. Depuis notre arrivée, toute l'équipe n'a qu'un seul objectif, aller chercher ce nouveau trophée », assure le joueur de Trabzonspor (29 ans).

L'ex joueur d'Aston Villa qui s'apprête à disputer sa quatrième CAN CAF TotalEnergies garde un souvenir douloureux des deux récentes finales perdues dans la compétition avec son pays, en 2017 au Gabon face au Cameroun et en 2021 au Cameroun face au Sénégal. « C'est vraiment difficile de perdre deux finales, en 2017 et en 2021. Ça fait mal mais nous allons essayer une nouvelle fois d'aller chercher le trophée. Nous devons avoir ce que nous méritons et nous espérons que cette fois-ci, la chance sera de notre côté et qu'Allah va nous aider », promet Trézéguet.

Il pense surtout que les égyptiens ont un groupe de qualité pour aller chercher ce nouveau sacre qui leur échappe depuis 2010 et le dernier succès en Angola. « L'Egypte a toujours l'équipe qu'il faut pour s'imposer. La dernière édition, nous étions en finale et cette fois-ci, Dieu voulant, nous allons gagner ».

Les Pharaons d'Egypte disputeront leur premier match dans la compétition, le dimanche 14 janvier 2024 face au Mozambique, à 17 heures GMT. Rui Vitoria et ses hommes challengeront ensuite le Ghana, le 18 janvier (20 heures GMT) avant de boucler la phase de groupes par un duel face au Cap vert, le lundi 22 janvier 2024 toujours à partir de 20 heures GMT. Ces trois rencontres sont toutes programmées au Stade Félix Houpouët-Boigny d'Abidjan qui abrite les matches du groupe B.