Afrique: Groupe D de la Coupe d'Afrique des nations - Deux valeurs sûres, un Petit Poucet et un outsider

Entre l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola, qui est le favori, l'outsider, le poil à gratter et le Petit Poucet du Groupe D ? Éléments de réponse et d'analyse avec Eric Mamruth. « La CAN 2024 à la loupe », c'est une série vidéo du service des sports de RFI : les 24 nations participantes présentées groupe par groupe.

Algérie

Pour les Fennecs, lauréat en 1990 et en 2019, c'est la 20e participation à une Coupe d'Afrique des nations. Mais c'est à pas feutrés que la sélection algérienne arrive au pays des Éléphants, encore échaudée par sa déconvenue de la CAN 2022 au Cameroun. Tenants du trophée, les algériens avaient pris la porte dès le 1er tour. Un vrai coup de massue qui n'avait pas coûté sa place au sélectionneur Djamel Belmadi.

En revanche, l'effectif a grandement évolué avec l'arrivée de plusieurs bi-nationaux. Des jeunes à l'image de Fares Chaibi et Ryan Aït-Nouri. Des novices sur le plan continental, mais qui viennent apporter un nouveau souffle aux anciens Fennecs. Les Mahrez, Feghouli, Bentaleb et autres Slimani, avec lesquels la mayonnaise a pris, comme en témoigne cette année 2023 vierge de toute défaite. Avec, notamment, un succès de prestige en novembre, face au champion d'Afrique en titre sénégalais battu chez lui à Dakar. De quoi redonner confiance à cette formation algérienne en pleine reconstruction qui mérite l'étiquette de Favori du groupe D.

Angola

Qu'il est loin le temps où les Palancas Negras séduisaient. Souvenez-vous de leur brillante participation à la Coupe du monde 2006. Les Manucho, Akwa et autres Flavio Amado qui ont également fait briller l'Angola en la propulsant en quart de finale des CAN 2008 et 2010 .

Depuis, les Antilopes Noires sont à l'arrêt ou presque, avec un seul match gagné à la CAN en 3 participations. Cinq ans après sa dernière en Égypte, revoilà donc l'Angola en phase finale avec à sa tête un Portugais, Pedro Gonçalves, qui a donné un profil rugueux à son équipe, sans grand éclat. Un vrai bloc, solide qui perd très peu et qui gagne rarement. La preuve avec son bilan en 2023 : 1 victoire, 6 nuls et 2 défaites.

Ces Palancas Negras inexperimentées et sans panache héritent donc, non pas du statut de Poil à gratter mais bien de Petit Poucet.

Mauritanie

Le poil à gratter du groupe D serait plutôt la Mauritanie, en pleine reconquête depuis son fiasco de la dernière CAN. Au Cameroun, les Mourabitounes avaient essuyé trois défaites sans marquer le moindre but. Pire, leur grande force, cette cohésion sans faille, avait disparu. Ainsi, pour la première fois depuis son émergence sur la scène continentale en 2014, la Mauritanie était à l'arrêt.

Mais en mars 2022, un homme est arrivé. Un homme du sérail mauritanien : Amir Abdou, entraîneur jusque-là du plus grand club du pays, le FC Nouadhibou, mais aussi tout frais sélectionneur à succès des Comores. Les Coelacanthes qu'il venait d'emmener en 8e de finale de la CAN malgré leur statut de novices de l'épreuve.

Avec Amir Abdou, les Mourabitounes ont renoué le fil de leur progression. Leur jeu est devenu plus construit, plus technique. L'esprit d'équipe est revenu avec comme récompense : une brillante qualification pour cette CAN, acquise aux dépends du Gabon et du Soudan..

Totalement relancée, la Mauritanie et ses artilleurs Aboubakar Kamara, Hemeya Tanji et Aboubakary Koita arrivent donc en Côte d'Ivoire avec l'ambition de passer un cap et de s'offrir enfin une première victoire à la CAN.

Burkina Faso

Depuis 11 ans, les Étalons, dont c'est la 13e participation, réussissent une CAN sur deux. L'épatante finale de 2013 a ainsi été suivie d'une élimination au 1er tour en Guinée équatoriale. Deux ans après au Gabon, le Burkina Faso décrochait le bronze avant de rater sa qualification pour la CAN 2019 pour mieux réapparaitre en 2022 en prenant la 4e place de la CAN camerounaise.

Une CAN sur deux réussie. Donc de quoi craindre le pire cette année pour le Burkina Faso. Et ce, d'autant plus qu'il va aborder le tournoi ivoirien très amoindri. Son canonnier, Franck Lassina Traoré, est forfait sur blessure. Idem pour l'un des maîtres à jouer, Cyrille Bayala.

D'autres cadres, rarement titulaires en club, manquent eux cruellement de rythme, comme Bertrand Traoré ou encore l'attaquant de Bournemouth Dango Ouattara.

Heureusement, le sélectionneur Hubert Velud pourra compter sur son solide duo défensif Edmond Tapsoba/Issoufou Dayo, l'un des meilleurs d'Afrique. Sur les éternelles valeurs des Étalons : enthousiame, cohésion et solidarité. Mais aussi sur le soutien des milliers de supporters venus du Burkina voisin. Voilà pourquoi le Pays des hommes intègres est l'Outsider n°1 de ce Groupe D.

Piment

Un joueur burkinabé jouera vraiment à domicile : il s'agit de Blati Touré. Le milieu de terrain de 27 ans est né en Côte d'Ivoire, justement à Bouaké... La ville où se dérouleront la plupart des matches de ce Groupe D. Pour lui, c'est sûr, cette CAN 2024 sera très pimentée !