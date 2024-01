Afrique: Groupe E de la Coupe d'Afrique des nations - Des Aigles à l'assaut de l'Afrique australe

Entre le Mali, la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Namibie, qui est le favori, l'outsider, le poil à gratter et le Petit Poucet du Groupe E ? Éléments de réponse et d'analyse avec Eric Mamruth. « La CAN 2024 à la loupe », c'est une série vidéo du service des sports de RFI : les 24 nations participantes présentées groupe par groupe.

Mali

Sa 13e participation à une CAN va-t-elle porter bonheur au Mali ? Les Aigles maliens sont souvent placés mais jamais sacrés et plafonnent à la CAN depuis les troisièmes places obtenues en 2012 et 2013. Pas mieux que des 8e de finale.

L'équipe est belle pourtant, avec plusieurs joueurs présents en Ligue des champions cette saison, comme le capitaine Hamari Traoré ou les deux Haidara, Amadou de Leipzig et Massadiode de Lens.

Vous complétez avec une pléthore de milieux de terrain talentueux, comme Mohamed Camara, Yves Bissouma et la nouvelle pépite de Brest, Kamory Doumbia, et vous obtiendrez un effectif très solide qui présente néanmoins une faille: son mental. Trop fragile, car les Aigles perdent souvent pied en haute altitude, par manque de roublardise et de maturité tactique. Souvenez-vous de leur élimination aux tirs au but face à la Guinée équatoriale, lors de la dernière CAN.

Pour remédier à cela, le Mali a engagé un sélectionneur jeune et énergique, Eric Chelle. « Faites-vous respecter », martèle-t-il à ses joueurs. Un discours qui semble produire ses effets, puisque les Aigles sont invaincus depuis six matches

%

Les voilà donc prêts à planer très haut en Côte d'Ivoire, même si leur attaquant vedette Ibrahima Koné, blessé, va leur manquer. Le Mali est LE favori du groupe E.

Tunisie

La Tunisie qui triomphe, l'image commence sérieusement à jaunir. En 2004, il y a 20 ans, la première CAN tunisienne de l'histoire du pays était remportée par la bande à Roger Lemerre.

Depuis, les Aigles de Carthage ont quitté les cimes africaines. Leur altitude de croisière se situant au niveau des quarts de finale, avec une seule poussée jusqu'en demi, lors de la CAN 2019.

Un niveau constant et plus que correct qu'ils doivent à leur identité très marquée, faite d'expérience, de rigueur et de ce soupçon de vice qui fait souvent la différence.

L'intégration récente de plusieurs binationaux semble redonner une nouvelle dynamique à l'équipe tunisienne. On en a vu les prémices lors de la Coupe du monde au Qatar, avec une qualification historique pour le 2e tour, manquée de justesse malgré une victoire de prestige contre la France.....

Grâce aux Talbi et autres Laidouni, en soutien des inamovibles Sliti et Msakni, les Aigles version 2024 forment une escadrille très compacte... Même si elle manque de tranchant à sa pointe, surtout depuis la retraite internationale de Wahbi Kazri.

Sans aucun doute, la Tunisie est l'outsider de ce groupe E.

Afrique du Sud

Attention, les Bafana-Bafana sont de retour. Et ils ont l'air fringants, les garçons d'Hugo Broos, le sélectionneur vainqueur de la CAN 2017 avec le Cameroun.

Depuis presque trois ans, le technicien belge a, en effet, relancé une formation sud-africaine qui avait échoué à se qualifier à la dernière Coupe d'Afrique des nations.

Hugo Broos a bâti une équipe cohérente et joueuse s'appuyant essentiellement sur l'effectif des Mamelodi Sundowns, le club de Pretoria récent vainqueur de la première Ligue africaine des clubs, mais aussi sur Percy Tau, le spectaculaire attaquant du Al Alhy du Caire.

Résultat des performances épatantes en 2023 avec des victoires sur le Maroc et la République démocratique du Congo, mais aussi un nul tout récemment contre la Côte d'Ivoire à Abidjan.

L'Afrique du Sud est donc assurément le poil à gratter de ce groupe E.

Namibie

C'est en battant le Cameroun, en mars dernier, que la Namibie a décroché son billet pour la CAN 2024. Des Lions indomptables que les Brave Warriors avaient tenus en échec, quatre jours plus tôt, à Yaoundé

C'est dire si l'équipe namibienne n'est pas la première venue, même si, en trois Coupes d'Afrique des nations, elle n'a jamais réussi à franchir le premier tour.

Guidé par Collin Benjamin, l'ancien milieu de terrain de Hambourg des années 2000, la Namibie forme un bloc compact, avec des joueurs évoluant quasiment tous en Afrique australe. Son atout majeur étant Peter Shalulilé. L'attaquant des Mamelodi Sundowns qui donnera tout en Côte d'Ivoire pour offrir à son pays la toute première victoire de son histoire à la CAN. La Namibie qui est logiquement le Petit Poucet de ce Groupe E.

Le piment

Les retrouvailles entre les Aigles du Mali et de la Tunisie lors de la 2e journée seront pimentées ! Car ces deux équipes ne se quittent plus. Déjà opposées lors de la phase de poule de la dernière CAN, le Mali s'était imposé, mais ce fût aussi le cas lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Tunisiens avaient alors crucifié les Maliens sur un but contre son camp du pauvre Moussa Sissako.

Il y aura donc de la revanche dans l'air, le 20 janvier à Korogho, ville qui jouxte la frontière malienne. Un vrai avantage pour le Mali qui jouera presque à la maison.