Congo-Kinshasa: L'Église catholique dénonce une multiplication des arrestations dans la région de Lubumbashi

Dans le Sud de la République démocratique du Congo (RDC), l'Église catholique à Lubumbashi dénonce la militarisation de la région du Katanga, fief de Moïse Katumbi, candidat de l'opposition arrivé en deuxième position au cours de la présidentielle de décembre dernier.

Assassinats, arrestations, actes d'intimidation et enlèvements : l'Église catholique accuse particulièrement les unités de la police et de l'armée récemment déployées dans la région. Elle exige des sanctions ainsi que le retrait des troupes.

« Ils sont venus pour la sécurité, il faut bien les encadrer »

L'abbé Benoît Mukwanga, secrétaire de la Commission justice et paix de l'Église catholique à Lubumbashi, affirme au micro de notre correspondante Denise Maheho : « Nous comptabilisons deux morts à Kashobwe, un autre à Likasi. Qu'ils meurent par balles, c'est déjà un problème. Nous avons six cas de blessés graves par balles. Parmi ces cas, il y a des femmes qui sont tabassées avec des machettes, plus ou moins 52 arrestations, des jeunes et puis des gens qui sont à dans leurs boutiques qu'on prend dans des conditions dégradantes, nus. Et quand nous avons à Kipushi quelqu'un qui revient vers la maison, on l'enlève. »

L'abbé insiste : « Pour nous, c'est un climat un peu catastrophique qui fait que nous puissions demander la démilitarisation simplement de l'espace Grand Katanga, en attendant cela, pour qu'on puisse doter ces militaires-là des biens nécessaires. Ils sont venus pour la sécurité, il faut bien les encadrer. »

En réponse, le colonel Dieudonné Mulumba, porte-parole militaire en province, indique que l'armée congolaise est apolitique et qu'elle remplit sa mission d'assurer la sécurité de tous les citoyens, sans discrimination. « S'il y a des dérapages de certains soldats, il ne faudrait pas jeter l'opprobre sur l'armée tout entière », a-t-il déclaré.