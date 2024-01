Algérie: Conseil de la nation - Reprise des séances plénières lundi prochain

ALGER — Le Conseil de la nation a décidé, lors de la réunion de son bureau, jeudi, sous la présidence du président du Conseil, M. Salah Goudjil, de reprendre ses séances plénières lundi prochain par la présentation et le débat du texte de loi portant mesures d'obtention de la pension alimentaire, indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Il a été décidé de reprendre les séances plénières à partir du lundi matin 15 janvier 2024 par la présentation et le débat du texte de loi portant mesures d'obtention de la pension alimentaire, suivis de la réponse du ministre de la Justice, garde des Sceaux, aux interventions des membres du Conseil, a précisé la même source.

La séance plénière du lundi matin 16 janvier sera consacrée au vote du texte de loi portant mesures d'obtention de la pension alimentaire, suivi de la présentation et du débat du texte de loi sur la lutte contre le faux et l'usage de faux, puis par la réponse du ministre de la Justice, garde des Sceaux, aux interventions des membres du Conseil.

Le bureau du Conseil de nation a également décidé de programmer une séance plénière consacrée aux questions orales, le jeudi 18 janvier.

La séance plénière du lundi 22 janvier sera consacrée à la présentation et au débat du texte de loi portant règles de prévention, d'intervention et de réduction des risques des catastrophes dans le cadre du développement durable, suivis de la réponse du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire aux interventions des membres du Conseil.

Il sera procédé dans la matinée du mardi 23 janvier à la présentation et au débat du texte de loi modifiant et complétant la loi 98-06 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile, suivis de la réponse du ministre des Transports aux interventions des membres du Conseil.

Les trois textes de loi seront soumis au vote lors d'une séance plénière prévue dans la matinée du jeudi 25 janvier.

A l'occasion du Nouvel An amazigh (Yennayer 2974), le bureau du Conseil de la nation présente "ses meilleures voeux au peuple algérien, qui célèbre avec fierté et dans une ambiance festive son patrimoine culturel authentique qui est le reflet d'une nation et d'une histoire algériennes anciennes".

Le bureau du Conseil de la nation a assuré que "c'est là l'objectif pour lequel oeuvre le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et sur lequel il a insisté dans son discours à la nation, le 25 décembre 2023, un objectif qui se réalisera si toutes les composantes nationales s'arment de la volonté et de la détermination nécessaires, en sus de la vigilance et du civisme du peuple algérien qui aspire à vivre dans la dignité, la fierté et la gloire".