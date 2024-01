Afrique de l'Ouest: Transformation de la noix de cajou, Côte d'Ivoire - Un enjeu générateur d'une forte valeur ajoutée

La transformation de la noix d'acajou a pris une place prépondérante dans la stratégie économique de la Côte d'Ivoire. Avec une production totale estimée à plus de 1,250,000 tonnes de noix brute, le pays ambitionne de transformer plus de la moitié de celle-ci localement, alors que le taux de transformation actuel stagne à moins de 25%. Bien que la Côte d'Ivoire demeure le premier exportateur mondial de noix brute de cajou et le troisième d'amandes de noix de cajou.

L'ambition de la Côte d'Ivoire s'inscrit dans une démarche de création d'une valeur ajoutée axée sur la transformation sur place d'une part significative de sa production en noix d'amande. L'objectif étant de diversifier l'économie nationale et d'accroître les retombées économiques à l'échelle locale.

IVORY CASHEW LLC : UN ACTEUR CLÉ DANS LA PROMOTION DE L'ANACARDE

Pilier de cette transformation pour atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement ivoirien, le Conseil du Coton et de l'Anacarde, sous la houlette de son Directeur, le Dr Adama Coulibaly, joue un rôle majeur et déterminant. Dans le prolongement de son action, Ivory Cashew LLC, dirigée par Mr Losseni Koné, s'engage à accompagner le Conseil dans la promotion et la commercialisation de la noix de cajou aux États-Unis.

Depuis plusieurs années, Ivory Cashew a déployé d'importants efforts pour promouvoir les amandes de cajou "Made in Côte d'Ivoire" sur le marché américain. Ces efforts se manifestent notamment à travers des programmes et actions de promotion, à l'exemple de la prochaine convention de la PTNPA (Peanut and Tree Nut Processors Association) prévue du 12 au 15 janvier 2024 à Bonita Springs, en Floride, dans le sud des États-Unis.

LA PTNPA : UN CARREFOUR D'ÉCHANGES ET D'OPPORTUNITÉS, LEVIER ET ACTEUR MAJEUR DE L'INDUSTRIE DES NOIX DE L'AMÉRIQUE

Cette convention annuelle représente une opportunité majeure pour l'industrie, offrant un espace privilégié pour rencontrer des acteurs du secteur, découvrir les tendances, l'actualité et un large panorama des offres proposées et des échanges commerciaux envisageables. Ce forum propose une série d'événements de réseautage, des présentations éducatives et informatives, des ateliers, des conférences avec des intervenants prestigieux, ainsi qu'un hall d'exposition dédié aux fournisseurs de solutions pour l'industrie.

L'enjeu pour Ivory Cashew et ses partenaires ivoiriens réside dans la promotion efficace de l'amande de cajou "Made in Côte d'Ivoire" et dans la facilitation de sa commercialisation sur le marché américain, le plus grand consommateur d'amandes de cajou au monde, suivi par l'Inde. Cette participation à la convention de la PTNPA représente une étape très importante dans la stratégie de développement et d'exportation des amandes de cajou transformées en Côte d'Ivoire. C'est une occasion inestimable de consolider les partenariats, d'explorer de nouveaux débouchés et de renforcer la présence de ce produit sur le marché mondial.