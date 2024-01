Afrique du Nord: Office du Commerce de Tunisie - Saïed appelle à appliquer la loi à l'encontre de toute personne impliquée dans le gaspillage de l'argent public

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed a insisté, jeudi, lors d'une visite effectuée au siège de l'Office du Commerce de Tunisie, sur l'impératif de demander des comptes et d'appliquer la loi à l'encontre de toute personne impliquée dans le gaspillage de l'argent public.

Selon une vidéo publiée par la Présidence de la République, Saïed a souligné la nécessité d'enquêter sur tous les manquements et dépassements enregistrés dans le cadre des missions dévolues à l'Office, affirmant l'existence de documents prouvant l'implication de certains responsables et employés.

Le chef de l'Etat a présenté des documents et des preuves démontrant une mauvaise gestion ayant généré des difficultés en matière d'approvisionnement en produits de base (café, sucre, riz...). Il a fustigé un manque de transparence entachant la distribution de ces produits.

Il a, à ce titre, rappelé, qu'une cargaison de café est arrivée aux ports tunisiens en avril 2022, faisant savoir que la conclusion de cette transaction a été entravée par des responsables de l'office dont l'une parmi eux a dissimulé le chèque bancaire dédié à finaliser l'opération malgré la disponibilité des fonds nécessaires.

«L'office du Commerce doit être au service de tous les tunisiens et non pas de certains lobbies et monopolistes » a-t-il déclaré, considérant que ce qui se passe actuellement, à l'Office relève plutôt du gaspillage de l'argent public et reflète des tentatives d'envenimer la situation, en essayant de contrôler les marchés et les circuits de distribution et de stockage.

%

Saïed a souligné l'importance de mettre fin à ces pratiques, indiquant que tout responsable à l'office doit servir exclusivement, les intérêts du peuple tunisien.

Il a évoqué l'existence de plusieurs dossiers impliquant des responsables et des employés de l'office traitant avec des lobbies et des distributeurs ou avec d'autres parties compromises dans des affaires de corruption et de contrebande et qui dissimulent des produits alimentaires,

Il a, à ce titre, cité l'exemple d'un employé de l'Office ayant conclu l'acquisition d'une parcelle de terrain au profit de l'OCT moyennant un montant de 1,2 million de dinars alors que sa valeur réelle ne dépasse pas 200 mille dinars.

Le président a, par ailleurs, évoqué le dossier des recrutements au sein de l'office estimant que plusieurs recrutements ont été effectués en dehors de la légalité par des personnes soupçonnées de corruption.

Il a, ainsi, réitéré son appel à assainir l'office et les circuits de distribution et de stockage des produits alimentaires, rappelant le rôle que doit jouer cet établissement dans la garantie d'une distribution équitable des produits entre toutes les régions et la constitution de stocks stratégiques en produits de base.