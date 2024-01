Afrique: CAN 2023 - La Namibie débarque avec l'entraîneur le plus jeune du tournoi !

Après son arrivée à Korhogo, en Côte d'Ivoire, la Namibie se prépare à participer à sa quatrième Coupe d'Afrique des Nations.

Les Brave Warriors seront dirigés par leur ancien joueur, Collin Benjamin, qui aborde le tournoi comme le plus jeune des 24 entraîneurs présents en Côte d'Ivoire.

Benjamin, qui est né il y a 45 ans à Windhoek, a connu une carrière de joueur très réussie en Allemagne, dans des clubs comme le Hamburger SV et le 1860 Munich, où il a fini par prendre la direction de la tactique en tant qu'entraîneur.

L'ancien défenseur, qui a représenté les Brave Warriors à 41 reprises et a également été capitaine de l'équipe, a travaillé en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe entre 2018 et 2022 avant d'assumer le rôle d'entraîneur principal.

S'adressant exclusivement à CAFOnline depuis leur camp de base à Korhogo, Deon Hotto, le joueur des Orlando Pirates, a chanté les louanges de Benjamin, affirmant qu'il apporte des idées nouvelles et de l'énergie à l'équipe.

« C'est l'un des entraîneurs les plus jeunes et les plus brillants du tournoi. Il a fait toute sa carrière au plus haut niveau en Allemagne et il nous fait profiter de son expérience. C'est un entraîneur très ouvert. Sa porte est toujours ouverte pour nous. C'est un entraîneur merveilleux, avec des idées nouvelles et fraîches, avec qui il est vraiment très agréable de travailler », a déclaré Hotto.

Les Brave Warriors font partie d'un groupe E intéressant, composé de leurs voisins, l'Afrique du Sud, de la Tunisie, championne de la CAN en 2004, et du Mali, qui devrait bénéficier du plus grand soutien, la nation étant située à la frontière de Korhogo.

La Namibie aborde le tournoi avec le titre d'outsider, les trois dernières éditions s'étant terminées en phase de groupes. Benjamin et ses Brave Warriors espèrent changer cela lors de l'édition ivoirienne de cette année.