Ile Maurice: Promotions contestées - Appel à l'équité et à la transparence

Le Casino Grand Bay est au centre d'une controverse à la suite des récentes promotions de décembre 2023 pour les postes de pit boss et de superviseur. Un soupçon de malversation et un sentiment d'injustice entourent ces nominations, provoquant la colère et la frustration parmi les candidats qualifiés et le personnel.

Les annonces internes pour les postes de pit boss et d'officier de surveillance ont été publiées le 17 février 2022, date à laquelle plusieurs candidats expérimentés ont soumis leur candidature par écrit. Certains ont été sélectionnés et interviewés pour les postes respectifs. Nous avons appris que l'invitation à l'entretien pour le poste de pit boss a été faite par téléphone à la veille de l'entrevue. Après une sélection, il s'avère qu'une employée avec cinq ans d'expérience a été choisie pour le poste, évinçant ainsi des candidats plus expérimentés et qualifiés.

«Le problème réside dans le non-respect flagrant de l'accord collectif de Casino Grand Bay, qui stipule clairement que l'ancienneté sur un poste substantiel est un critère crucial pour toute promotion. Il est donc légitime de se demander comment les plus anciens ont été ignorés pour la promotion, malgré leurs années de service, alors qu'un inspecteur junior, avec seulement cinq ans d'expérience, a été promu au poste de pit boss. Il est important de noter que cette personne n'a même pas soumis de candidature pour le poste et a été convoquée à l'entretien», souligne l'un des candidats.

Des informations ont également émergé, suggérant une pression politique et des interférences de supérieurs hiérarchiques pour promouvoir cette personne, selon une source. «Cette pratique est contraire à la politique du Casino Grand Bay et ne peut être tolérée. Deux autres employés avec moins d'expérience ont également été promus», lâche un autre employé.

Les promotions devraient être attribuées en fonction de l'expérience et du mérite. Le groupe syndical a formulé une demande d'annulation de cet exercice de promotion. «Afin de remédier à cette situation et d'éviter tout préjudice supplémentaire, le respect de l'équité et de la transparence dans le processus de promotion est essentiel pour maintenir un environnement de travail sain et respectueux. Le Casino Grand Bay doit agir de manière urgente afin de rectifier cette injustice et de restaurer la confiance au sein de son personnel.»

Une lettre a également été envoyée au bureau du Premier ministre pour dénoncer ce scandale.