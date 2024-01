Ile Maurice: Des enseignants dénoncent les comportements inquiétants de la rectrice

Dans une lettre adressée au ministère du Travail datant du 24 octobre 2023, les membres du corps enseignant et non enseignant de Royal Holloway College ont exprimé de sérieuses préoccupations sur le comportement de la rectrice du collège. Depuis son arrivée en 2021, un climat de peur et de malaise s'est installé, en particulier chez les membres du personnel et les élèves. La lettre accuse la rectrice de manquer de courtoisie envers les élèves et les membres du personnel, une attitude qui serait teintée de préjugés personnels.

Elle aurait mis en place une politique discriminatoire, favorisant certains individus au détriment d'autres, créant un environnement de travail tendu et frustrant. Des incidents de cris et de maltraitance envers le personnel devant d'autres collègues et les parents ont été signalés, illustrant une attitude discourtoise. De plus, des allégations de favoritisme ont été soulevées, avec des accusations de manipulation de l'emploi du temps d'un éducateur principal.

Une plainte formelle a été déposée contre elle, le 26 octobre 2023, au bureau du Travail par un enseignant, pour harcèlement au travail. Ce dernier, fort de 18 années de service loyales et dévouées, dont près d'une décennie en tant que chef d'un département, a été récemment destitué de son poste sans explication valable de la rectrice. Cette décision a été prise de manière abrupte, sans préavis, plongeant l'enseignant dans un état de perplexité et de frustration. Dans sa plainte, il met en évidence des agissements inappropriés de la rectrice envers lui, notamment des demandes injustifiées de retour au travail pendant ses congés et une série d'accusations infondées sur son professionnalisme. Le récit détaille également des événements récents où l'enseignant a été injustement accusé d'erreurs dans les questionnaires et les schémas de correction, créant un environnement de travail hostile et stressant. L'enseignant dénonce des actes de diffamation visant à le discréditer professionnellement.

%

L'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE) a été contactée pour intervenir et l'enseignant souhaite poursuivre ses fonctions dans un environnement respectueux. Le président de l'UPSEE, Arvin Bhojun, a confirmé son implication et a demandé à la direction du collège de mettre sur pied un comité disciplinaire pour enquêter sur l'affaire. Il souligne que la plainte a également été transmise au Directeur des poursuites publiques pour examen.

Contacté, le manager du collège, A. K. Udhin, affirme être au courant d'une seule plainte déposée par l'enseignant contre la rectrice. Il n'a pas été informé de la lettre collective de plusieurs enseignants au ministère du Travail et indique qu'aucune action n'a encore été prise par la direction. Concernant la lettre de l'enseignant, vu que les noms d'autres enseignants et de la rectrice sont cités, il a demandé aux personnes concernées de répondre à ces accusations par écrit. L'affaire est en attente de développements ultérieurs. Selon nos dernières informations, lors d'une réunion du personnel mercredi, la rectrice a annoncé que l'enseignant concerné reprendra son poste de chef de département. Pour sa part, la rectrice du collège nous a fait savoir qu'elle n'est pas au courant d'aucune lettre d'allégations contre elle. «Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations à ce sujet, il est recommandé de s'adresser au manager du collège.»