Algérie: Protection du consommateur - Restructuration du CACQE pour améliorer la qualité et la sécurité des produits

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a ordonné, jeudi à Alger, l'élaboration d'une étude spéciale sur la restructuration du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (CACQE), en vue d'améliorer et promouvoir son rôle dans le contrôle de la qualité et de la sécurité des produits, indique un communiqué du ministère.

Lors d'une visite de travail au CACQE, dans le cadre des visites qu'il effectue aux organes sous tutelle, le ministre a ordonné l'élaboration d'une étude spéciale pour la restructuration du CACQE, dans le but d'améliorer et promouvoir son rôle dans le contrôle de la qualité et de la sécurité des produits, et d'élargir son champ d'action pour garantir une couverture plus large des secteurs et des différentes industries et être en conformité avec les standards internationaux.

Lors de cette visite, M. Zitouni a tenu une séance de travail avec les cadres du CACQE, axée sur les principaux dysfonctionnements et contraintes que connait cet organe, ainsi que sur la situation des laboratoires sous tutelle à travers l'ensemble du territoire national, dans le but d'améliorer les prestations fournies en matière de protection du consommateur.

En vue de renforcer le contrôle sur la qualité des produits et garantir la sécurité des consommateurs, le ministre a mis l'accent sur "l'importance d'intensifier les efforts du CACQE en matière de contrôle des appareils électroménagers et des produits de consommation, à travers le renforcement du contrôle de ces appareils afin de garantir leur conformité aux standards internationaux en vigueur".