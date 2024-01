Algérie: M. Goudjil présente ses voeux aux Algériens à l'occasion du Nouvel An amazigh

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a présenté ses voeux aux Algériens à l'occasion de l'avènement du Nouvel an amazigh 2974, exprimant sa fierté de l'identité et de la culture ancestrale de la nation algérienne et de son patrimoine culturel amazigh, qui allie diversité culturelle et unité nationale.

"A Yennayer, mois de la prospérité, nous célébrons le Nouvel An amazigh 2974, pour renouveler notre fierté de l'identité et de la culture ancestrale de la nation algérienne et de notre patrimoine culturel amazigh, qui allie diversité culturelle et unité nationale. Nous nous inspirons du lien de nos ancêtres avec la terre et de la cohésion sociale et nous célébrons une année riche de réalisations dans une Algérie nouvelle prospère" , a écrit M. Goudjil sur son compte officiel sur les réseaux sociaux .