Tunisie: Ce samedi, « Al Ghadhraa » de Walid Ksouri et Darine Hichri du Théâtre des jeunes créateurs à la Cité de la Culture à Tunis - Un spectacle qui promet

Le Festival du théâtre amateur, dans sa quatrième édition, se tient actuellement du 9 au 14 janvier à la Cité de la culture Chedli Klibi. Cet événement met en valeur des talents amateurs et leurs projets créatifs en proposant une gamme de spectacles attachants.

Ce samedi 13 janvier, le chorégraphe, Walid Ksouri, et l'actrice et danseuse, Darine Hichri, joueront leur pièce « Al Ghadhraa ».

Le titre peut être traduit en « Montmorillonite », une argile dotée de vertus esthétiques mais aussi d'une forte symbolique religieuse.

Ce spectacle est déjà couronné de 4 distinctions nationales et 9 prix dans des festivals de théâtre internationaux, dont une consécration à la compétition officielle de la cinquième édition du Festival international des monodrames de Carthage ou encore le prix de « meilleure actrice » reçu récemment en Jordanie. Ils ont également été invités à des festivals de théâtre à Bagdad et Marrakech.

Dans un décor minimaliste presque vide, les spectateurs verront Walid apparaître en tenue de Derviche blanche et Darine en robe noire. Cette oeuvre dramatique qu'ils ont conçue et co-écrite unit la voix parlée de l'actrice avec une musique soufie.

La pièce est très riche d'un symbolisme mystique, qui implique non seulement les vêtements du derviche tourneur, mais aussi les mouvements et la musique. La chorégraphie représente un voyage de l'ascension spirituelle de l'homme vers la « perfection » à travers l'esprit et l'amour.

Les deux danseurs en état de transe se mêlent dans une danse inspirée des derviches tourbillonnants puis leurs gestes vont se succéder au rythme des chants.

Au cours de la représentation, le public sera également témoin des pensées et du développement interne du personnage à travers les paroles théâtralisées de Darine.

C'est cette confrontation entre sacré et profane et entre musique, danse et poésie qui a fait naître ce spectacle à couper le souffle.

La clôture en beauté du Festival du théâtre amateur aura lieu dimanche 14 janvier. Tous les spectacles sont gratuits et commencent à 19h00 au Théâtre des jeunes créateurs.