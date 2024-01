Tunisie: EST | La séance de la reprise reportée - Quelques détails à régler...

Miguel Cardosa : les «Sang et Or» attendent beaucoup de lui

Prévue hier, la reprise des entraînements a été reportée le temps que le nouvel entraîneur règle les derniers détails avec le président du club, entre autres la composition de son staff, le choix du préparateur physique notamment. Cela dit, Miguel Cardoso aura une quarantaine de jours pour prendre ses marques avant de se lancer dans le bain en disputant sa première sortie en Champions League contre l'ESS à Radès, le 23 février prochain.

Hamdi Meddeb s'est aligné sur la pression du public qui exigeait un technicien étranger capable de donner le plus. Le choix du président de l'Espérance s'est porté sur l'entraîneur portugais Miguel Cardoso pour conduire l'équipe. Cardoso a été, certes, l'adjoint de bon nombre de techniciens portugais connus à l'instar de Costa et de Fonseca, il n'a jamais porté de titres et c'est ce qui manque à son palmarès. Cardoso n'a pas non plus l'expérience de l'Afrique, n'ayant jamais entraîné sur le continent.

Le dernier club qu'il a entraîné est le Rio Ave FC qu'il a quitté en mai 2021. Il n'a pas officié depuis. Pour la petite histoire, Miguel Cardoso a commencé sa carrière d'entraîneur avec les jeunes du FC Porto. Il est diplômé en éducation physique et sportive. Selon nos informations, il toucherait à l'Espérance un salaire mensuel avoisinant les 90.000 dinars.

L'Espérance de Tunis a déjà eu à sa tête un technicien portugais, José Morais, l'ancien adjoint de José Mourinho, de novembre 2008 à mars 2009 puis de février 2015 à juin 2015. Elle renoue donc avec cette école. Une frange du public a souhaité un entraîneur étranger. Elle a été servie.

Donner un cachet de jeu... en si peu de temps...

Miguel Cardoso devait entamer ses fonctions, hier. La reprise des entraînements a été finalement reportée, car le technicien portugais n'est pas parvenu, lors d'une réunion tenue hier, à se mettre d'accord sur tous les détails avec le président du club Hamdi Meddeb, entre autres sur la composition de son staff, le choix du préparateur physique notamment.

Une chose est sûre : c'est Miguel Cardoso qui conduira la reprise des entraînements. L'annonce de la nouvelle date de la reprise sera annoncée incessamment une fois tous les détails réglés et le contrat signé.

Cela dit, le nouvel entraîneur "sang et or" aura seulement une quarantaine de jours pour prendre ses marques avant de se lancer dans le bain en disputant sa première sortie en Champions League, contre l'ESS à Radès, le 23 février prochain.

Aidé dans sa tâche par Thabet Kahri, spécialiste dans l'évaluation et le visionnage, Miguel Cardoso aura pour mission de donner un cachet de jeu à l'équipe en si peu de temps. Car le 23 février prochain, il se lancera directement dans le bain. Ce qu'on attend de lui, c'est d'allier manière et résultat et conduire l'équipe jusqu'au bout de l'aventure africaine.

Une mission qui ne sera pas de tout repos pour celui qui aura à découvrir pour la première fois les rouages du football tunisien et africain.

En acceptant de relever tous ces défis, Miguel Cardoso sait à quoi il devra s'attendre. Les dirigeants «sang et or» qui ont fait le choix de l'amener doivent lui assurer les meilleures conditions de réussite. Ils doivent assumer également la responsabilité de leur choix. Amener un technicien étranger qui n'a pas l'expérience de l'Afrique, de surcroît en milieu de saison, ce n'est pas une mince affaire. Pour que Miguel Cardoso réussisse sa mission à la tête de l'Espérance, il faudra que toutes les conditions de réussite soient réunies, à commencer par une bonne préparation durant la trêve actuelle. Car la Ligue des champions pointe déjà à l'horizon.