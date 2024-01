Afrique: Amical | L'Equipe de Tunisie prend de la consistance - Le sursaut de l'espoir

Les joueurs de la sélection retrouvent la joie de gagner avant la CAN (Ph. FTF)

Quelque peu sous pression après la copie livrée face à la Mauritanie, le technicien Jalel Kadri a opéré un réajustement tactique indispensable et nous a proposé un onze en meilleure santé. Progrès à confirmer en CAN pour l'entrée en lice face à la Namibie.

Ce qu'on peut retenir du dernier match amical à huis clos et non retransmis de l'équipe de Tunisie face au Cap Vert, c'est le résultat. Un succès par deux buts à zéro signés par Elyès Achouri (12') et Youssef Msakni (53 ') après un penalty manqué par les Capverdiens (ballon sur le poteau 25 '). Le sélectionneur Jalel Kadri a tiré les leçons du match poussif contre la Mauritanie et a réajusté son schéma tactique et la composition du onze de départ.

Choix porteurs

Le choix de Ali Maâloul comme latéral gauche, la renonciation à un milieu à trois à vocation plus défensive qu'offensive avec la mise au repos dans la formation rentrante du duo Aissa Laidouni et de Mohamed Ali Ben Romdhane, le titularisation en même temps de Hamza Rafia et de Anis Ben Slimane dans deux rôles différents mais complémentaires devant Elyès Skhiri, le positionnement haut en attaque du tandem Youssef Msakni-Elyès Achouri, ont été des changements qui ont donné des résultats avec une bonne animation, un pressing étouffant d'entrée et des buts.

Un système en 4 - 1 - 4 - 1 qui a été payant et qui a redonné des couleurs au Team Tunisie. C'est forcément de bon augure pour le match d'ouverture. Contre la Namibie, on doit continuer sur cette lancée pour un football d'attaque et ne plus rétropédaler.