Congo-Kinshasa: Invalidation de 82 candidats, Bras de fer en vue entre Kin-kiey et la CENI

Après avoir été invalidé par la Commission électorale nationale indépendante pour avoir perturbé le processus électoral, le Professeur Kin-kiey Mulumba attaque à balles réelles la décision du bureau Kadima tout en demandant des preuves qui démontrent son incrimination dans cette affaire qui salit sa personnalité.

« Moi, professeur Tryphon Kin-Kiey Mulumba accusé par la Commission électorale nationale indépendante de fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des DEV, d'où ceci pourrait sortir ? J'attends que la CENI vienne nous les démontrer ».

Il est possible qu'un vent violent souffle déjà annonçant le début d'une bataille médiatique entre l'autorité morale du Parti pour l'Action et le président de la Commission électorale nationale indépendante. «Au fond, en me jetant aussi impunément de l'opprobre, la CENI n'évoque-t-elle pas sa propre turpitude consistant à faire d'un dénonciateur une victime », a-t-il poursuivi.

Le PCA de la RVA soutient l'idée qu'il a été à l'origine victime de la campagne des dénonciations de fraudes avant même les élections. «Depuis l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, quand les populations locales dénonçaient preuve à l'appui des mouvements de véhicules entiers déboulant de Kinshasa avec des centaines d'électeurs inconnus dans la circonscription, ne parlant pas la langue du coin et se faisant enrôler dans des habitations privées , jusqu'au jour des scrutins proprement dits... », a-t-il enchainé.

%

Etant sûr de son fief électoral, le patron du Soft international n'a jamais fait recours à n'importe quelle pratique frauduleuse pouvant entacher la crédibilité de son électorat étant donné qu'il est le pionnier du désenclavement financier de cette communauté qui s'est toujours sentie dans l'état de redevabilité. Il est le premier à faciliter l'implantation de la première banque commerciale dans sa contrée, à Masimanimba, à Kikwit, à Bandundu-Ville.

A part cela, il a lancé un programme de forage sur au moins trois secteurs sur les dix que compte le territoire, en plus d'un chantier d'électrification solaire sur une dizaine de centres et villages. Et enfin, il a fait un don de milliers de tôles et de sacs de ciment à cette population pour qu'ils aient des habitations dignes.

C'est ainsi que dans les jours à venir, on saura sur quelle piste cet avion pourra atterrir. En attendant, la Commission électorale nationale indépendante se prépare à la publication des élections législatives nationales, provinciales et communales.