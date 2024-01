Afrique: CAN 2023, j-1 - A la découverte des stades de la CAN

Situé à Abidjan, la capitale économique du pays, le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé accueillera le match d'ouverture et la finale du tournoi.

ÉBIMPÉ : STADE OLYMPIQUE ALASSANE OUATTARA

VILLE : ABIDJAN

CONSTRUCTION : 2016 - 2020

CAPACITÉ : 60 000

C'est le plus grand stade du pays avec ses 60 000 places assises et toutes ses tribunes couvertes. Doté d'une pelouse en gazon naturel, il est le fruit de la coopération ivoiro-chinoise.

Ce stade est situé en banlieue abidjanaise, plus précisément dans la commune d'Anyama, à une dizaine de kilomètres au nord de la ville. II s'étend sur 40 hectares.

Comme tous les autres stades, il réunit toutes les commodités pour accueillir de grandes compétitions de football et d'autres disciplines, notamment l'athlétisme.

Stade Felix Houphouët-Boigny

VILLE : Abidjan

CONSTRUCTION : 1952

RENOVATION: 2021 - 2023

CAPACITÉ : 29 000

BOUAKÉ : STADE DE LA PAIX

CONSTRUCTION : 1983

RÉNOVATIONS : 2019 - 2023

CAPACITÉ : 40 000

%

Construit à la faveur de la CAN de 1984, ce stade a une superficie de 14,52 hectares. Il comporte un parking de 2 000 places réservées aux spectateurs, un parking pour les médias, un parking privé pouvant recevoir 4 cars pour les équipes et 14 véhicules pour les officiels, et un parking pour le personnel.

Dans la perspective de la CAN 2023, ce stade est en pleine rénovation. Sa capacité d'accueil dans les tribunes couvertes passera de 25 000 à 40 000 places assises.

Sa pelouse est en gazon naturel.

KORHOGO : STADE AMADOU GON COULIBALY

VILLE : Korhogo

CONSTRUCTION : 2019 - 2023

CAPACITÉ : 20 000

Le stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo est construit sur une superficie totale de 20.17 Hectares.

II dispose d'une capacité d'accueil de 20 000 places assises, de tribunes totalement couvertes, et d'une aire de jeux en gazon naturel.

Ce stade qui répond aux normes internationales et accueillera des matchs de poule de la prochaine CAN TotalEnergies 2023.

Il a également quatre parkings réservés aux spectateurs, aux équipes, aux officiels et aux médias.

YAMOUSSOUKRO : STADE CHARLES KONAN BANNY

VILLE: Yamoussoukro

CONSTRUCTION :2019 - 2021

CAPACITÉ: 20 000

Dotée d'une capacité d'accueil de 20 000 places assises, avec des tribunes couvertes, le stade de la capitale politique, est achevé et homologué. Construis sur une superficie totale de 24,66 hectares, sa pelouse est en gazon naturel. Il comprend un parking privé pouvant recevoir 4 cars pour les équipes et 14 véhicules pour les officiels, un parking pour le personnel du stade, un pour les médias et un autre d'une capacité de 2 000 places pour les spectateurs.

SAN PEDRO : STADE LAURENT POKOU

CONSTRUCTION : 2019 - 2023

CAPACITÉ : 20 000

Le stade Laurent POKOU, bâtis sur une superficie de 23,33 hectares au quartier PORO dans la ville de San Pedro, est un véritable joyau architectural.

A l'instar des stades de Yamoussoukro et de Korhogo, il dispose d'une capacité d' accueil de 20 000 places, de tribunes couvertes, de 4 parkings et d'une pelouse en gazon naturel.