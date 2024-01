Congo-Kinshasa: Samedi 20 janvier 2024, Félix Tshisekedi - Prestation de serment confirmée au Stade de Martyrs !

Après l'annonce, par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), suivie de la confirmation, par la Cour Constitutionnelle, de sa victoire écrasante à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Chef de l'Etat, est annoncé au Stade de Martyrs de la Pentecôte, dans la commune de Kinshasa, le samedi 20 janvier 2024, pour la traditionnelle prestation de serment. Plus de 80 mille personnes y sont attendues pour assister à la cérémonie. Ce sera historique ! Ce jour-là, le Président Félix Tshisekedi sera à nouveau devant les neuf Juges de la Haute Cour, près de cinq ans après s'être prêté au même exercice, au Palais de la Nation, en marge de son avènement à la magistrature suprême, le 24 janvier 2019. C'est là qu'il va, solennellement et comme le veut la tradition, prendre l'engagement, devant Dieu et les hommes, d'oeuvrer, dans le strict respect des textes, durant ce quinquennat, en faveur du bien-être des congolais et de toute la Nation.

Visiblement, après cette étape, le Chef de l'Etat passera, sans plus tarder, aux actions, au regard des défis auxquels il est appelé à apporter des solutions durant ce mandat à la tête du pays. Il est attendu sur tous les fronts. Dans un premier temps, il pourra s'appuyer sur le Premier ministre Sama Lukonde et ses warriors, en attendant la constitution du prochain gouvernement de la République, qui pourrait intervenir, mathématiquement, si tout va bien, dans trois ou quatre mois.

%

Pendant ce temps, des partis se mobilisent déjà pour la cérémonie d'investiture de ce samedi 20 janvier 2024. En premier, c'est l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS)/Tshisekedi. Dans un communiqué publié jeudi 11 janvier 2024, son Secrétaire Général, Augustin Kabuya Tshilumba, a appelé tous les membres du parti à se préparer pour un soutien sans précédent au Chef de l'Etat, la Haute Autorité Politique de l'UDPS, au stade de Martyrs. «La Présidence de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS/Tshisekedi en sigle, invite tous les membres du Parti à se mobiliser massivement le samedi 20 janvier 2024 au stade des Martyrs pour la cérémonie d'investiture de Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu Président de la République Démocratique du Congo pour un second mandat à l'issue des élections du 20 décembre 2023. En soutien à notre Haute Autorité politique de référence, toutes les structures formelles et informelles du Parti, les mouvements associatifs et les forces alliées à l'UDPS/Tshisekedi sont invités à cette grande cérémonie qui débutera à 09 heures. Tous unis, disciplinés et déterminés pour la réussite du second mandat du Chef de l'Etat, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo », exhorte Augustin Kabuya.

A titre de rappel, le Président Félix Tshisekedi avait été proclamé définitivement vainqueur de la Présidentielle 2023 par la Cour Constitutionnelle, mardi 09 janvier 2024, avec 73,47% de voix. Son principalement challenger, Moïse Katumbi Chapwe, Leader du parti politique Ensemble pour la République, a occupé la deuxième place du podium avec 18%, suivi de Martin Fayulu Madidi, troisième au classement final. Plusieurs pays ont salué cette victoire qui, pour eux, constitue un signal fort pour la RDC. C'est le cas de la Chine qui, dans son message de félicitation, a promis de tout mettre en oeuvre pour booster sa coopération avec le pays de Lumumba, dans une dynamique tendant à accélérer un destin partagé, conformément à l'esprit de l'Initiative La Ceinture et la route, lancée depuis 2013 par Xi Jinping pour réduire les écarts de développement dans le monde.