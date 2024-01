Sénégal: Transport hippomobile - Le préfet de Mbacké prend plusieurs mesures 'd'application immédiate'

Mbacké 11 jan (APS) - Le préfet du département de Mbacké (centre), Khadim Hann, a pris jeudi plusieurs mesures d'interdiction »d'application immédiate » concernant le transport hippomobile, en application de l'arrêté interministériel en date du 9 décembre 2016 portant réglementation du transport par les véhicules à traction animale.

»Il y a des mesures de sécurité pour lesquelles il va falloir une application immédiate. Il s'agit, entre autres, du respect de l'âge minimal de 15 ans pour être cocher, la souscription à une police d'assurance, l'heure de circulation du véhicule hippomobile », a-t-il dit.

Il intervenait lors d'une rencontre d'échanges sur le transport des véhicules hippomobiles dans le département de Mbacké en présence de plusieurs autorités administratives et municipales du département, des responsables des forces de défense et de sécurité (FDS) et de l'ONG Brooke, engagée dans la protection du bien-être des équidés de trait.

Il a ainsi donné des instructions aux FDS afin de veiller particulièrement au respect de ces mesure, sous peine de mise en fourrière du véhicule hippomobile. Il a également demandé aux maires de des communes de Touba et de Mbacké, de mettre en service des fourrières municipales.

»Nous avons retenu pour certains aspects de l'arrêté comme la conformité du véhicule hippomobile, la carte du cocher, l'assurance et de l'heure de circulation du véhicule hippomobile, de sensibiliser les acteurs concernés », a renseigné le préfet de Mbacké..

Il a insisté sur la nécessité pour les véhicules hippomobiles d'avoir un dispositif d'éclairage, surtout la nuit afin d'éviter des accidents de la circulation.

En outre il a demandé aux FDS de faire "cesser immédiatement la pratique de la course d'ânes et de chevaux", à Touba et Mbacké qui malheureusement occasionne souvent des dommages sur les personnes et leurs biens.

Le département de Mbacké compte 50 000 charrettes dont 30 000 à Touba et 15 000 à Mbacké.