Congo-Kinshasa: Forum des minéraux du futur à Riyad, RDC - Antoinette N'Samba à la tête d'une importante délégation composée des Chefs des corps du Ministère des Mines

Les congolais peuvent désormais y croire : Le développement de la République Démocratique du Congo ainsi que sa modernité est possible largement grâce au secteur minier. Ce n'est plus un secret pour personne. Dans le cadre de la mission continue d'exploiter et promouvoir le potentiel du secteur minier congolais et alignée sur la vision du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Ministre des mines, Antoinette N'Samba Kalambayi a conduit une importante délégation composée des Chefs des corps du Ministère des Mines à Riyad, en Arabie Saoudite, pour participer au forum sur les minéraux du futur qui a rassemblé plus de 80 pays, dont certains membres du G20 et une quarantaine de ministres des mines, du 9 au 11 janvier de cette année.

Cet évènement international va ouvrir certainement une nouvelle ère dans le secteur minier congolais. Parmi les temps forts qui ont marqué ce forum pour le compte de la RDC, on peut retenir la signature d'un protocole d'accord de coopération avec le ministère saoudien de l'Industrie et des Ressources Minérales pour renforcer la collaboration entre les deux parties dans le domaine de l'exploration et l'échange des expériences en matière de travaux géologiques et de technologies modernes utilisées dans l'exploitation minière, l'évaluation des minerais, la protection de l'environnement et d'autres aspects liés aux activités minières.

Au cours de ce forum, concernant la RDC, il y a eu des discussions fructueuses avec une quinzaine de ministres des mines des pays africains sur la nécessité de la création d'un cadre stratégique continental, inclusif et axé sur des objectifs communs de développement d'une chaîne de valeurs intégrée du secteur minier africain d'ici 2063 ; la participation active aux panels de discussion, mettant en avant les opportunités d'investissement dans le secteur des mines congolais et le partage d'expériences inter-pays dans le domaine de la recherche géologique. Et enfin, il y a eu de nombreux entretiens avec des investisseurs potentiels, des décideurs et dirigeants de multinationales afin de promouvoir, sur la scène internationale, le potentiel et le vaste réservoir d'opportunités qu'offre notre secteur minier.

D'après le numéro un des mines de la RDC, il était question d'examiner de près comment les investissements peuvent créer une chaîne de valeurs solide, garantissant que les ressources minérales contribuent au développement durable. Accompagnée de M. Popol Mabolia, Directeur Général du Cadastre Minier, M. Raoul Wazenga, Directeur Général du Service Géologique National du Congo et de Professeur Dieudonné-Louis TAMBWE, Coordonnateur adjoint chargé des questions techniques de la CTCPM, la Ministre des mines N'Samba Kalambayi a résumé la situation. « En tant que pays, la République démocratique du Congo, nous avons dans notre sous-sol pratiquement la quasi-totalité des minéraux critiques et il nous sera difficile demain de pouvoir approvisionner tous les pays du monde. Mais lorsque nous crayons le consortium, nous regroupons en régions, nous pouvons facilement nous mettre ensemble, étudier de façon équitable des besoins de chaque région pour que nous puissions facilement faire des échanges et approvisionner les uns et les autres, de transformer localement pour l'amélioration de la qualité de vies de nos populations », a-t-elle indiqué.

Tout bien considéré, Future Minerals Forum, lequel événement qui rassemble des experts du monde entier, met en lumière des sujets essentiels pour l'industrie minière mondiale. La Ministre des Mines, Antoinette N'Samba Kalambayi, a eu l'occasion d'exposer l'importance de la valeur ajoutée des minéraux grâce aux investissements dans les infrastructures.

Dans l'ensemble, les échanges entre experts, les débats animés et les démonstrations au salon d'exposition ont été un moment d'enrichissement des connaissances et à la création de partenariats fructueux.