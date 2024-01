Tunisie: « Trescal »-« MEM » - Une fusion finalisée dans le secteur de la métrologie

Après s'être implanté en Norvège, en octobre 2022, à travers l'acquisition d'« IKM Laboratorium », le leader européen de la métrologie « Trescal » change de continent pour s'octroyer cette fois-ci le laboratoire tunisien « MEM ».

Le leader mondial des services de métrologie « Trescal », vient d'annoncer sa fusion avec la société tunisienne Méditerranéenne d'Expertises et Mesures (MEM) dont l'unité est installée à Ben Arous. Cette fusion concrétisée récemment avait été déjà annoncée depuis juillet 2022.

Après s'être implanté en Norvège, en octobre 2022, à travers l'acquisition d'« IKM Laboratorium », le leader européen de la métrologie « Trescal » change de continent pour s'octroyer cette fois-ci les laboratoire tunisien « MEM » qui est spécialisé dans la réalisation des prestations de métrologie et de mesure, pour tous types d'équipements dimensionnels, à destination des grands industriels locaux de l'aéronautique, de l'électronique et du transport. C'est l'un des rares laboratoires dans le monde à être accrédité en essais tridimensionnels (3D).

Laurent Labatut, directeur général de « Trescal » France et Afrique, a déclaré à l'occasion de la finalisation de cette fusion : «Avec l'ambition de devenir leader en Tunisie, cette fusion permet à « Trescal » de simplifier son organisation avec une seule entité proposant des services dans quatre domaines accrédités (dimensionnel, électrique, température et 3D). Faouzi Chaouali, responsable de l'agence de Tunis, et les dix salariés partagent désormais les mêmes locaux et les mêmes applicatifs pour servir les clients dans des conditions optimales ».

Entreprise de services de métrologie pour l'industrie, le Groupe « Trescal » est l'acteur de référence en matière de gestion des processus et équipements de mesure. Ce groupe qui serait présent dans plus de 25 pays, est aujourd'hui leader en Europe (France, Royaume-Uni, Benelux, Allemagne, Espagne, Italie, Scandinavie), au Canada, au Brésil, à Singapour et en Malaisie. En un temps record, le groupe est aussi devenu numéro deux aux Etats-Unis. Grâce à ses équipes de techniciens experts et son expérience de plus de 50 ans dans la métrologie, le groupe propose à ses clients, PME et multinationales de tous les secteurs (aéronautique et défense, énergie, pharmaceutique et médical, automobile...), une gamme complète de services de métrologie (étalonnage et vérification, gestion de parcs d'instruments de mesure, fournitures de logiciels, formation...) en toute indépendance à l'égard des constructeurs d'équipements de mesure.

La société, qui s'appuie sur un nombre important de laboratoires et de collaborateurs, sert 15.000 clients. Désormais prestataire indépendant, l'entreprise se développe dans le monde, en commençant par l'Amérique du Nord, l'Asie puis l'Océanie, tout en s'étendant en Europe. Ce qui permet aujourd'hui à « Trescal » de réaliser grâce au 5.000 membres de son équipe plus de 3,3 millions d'opérations par an pour plus de 70.000 entreprises dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, de la pharmacie, de la chimie, de l'énergie, de l'électronique et des télécommunications (dont 27.000 réparations sur 150.000 types d'instruments et 20.000 marques).

« Trescal » offre à tous les secteurs de l'industrie une solution unique pour l'étalonnage, la réparation, la qualification, la validation et la gestion des actifs à travers le monde. Ses techniciens et experts réalisent des prestations accréditées et non-accréditées pour toutes les grandeurs physiques, tous les instruments de mesure et tous les domaines techniques.