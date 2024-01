Tunisie: Le CA renouerait avec l'école Française - Jean Michel Cavalli, le bon candidat...

Jean Michel Cavalli: va-t-il réussir ?

Le natif d'Ajaccio incarne l'école française qui a souvent réussi aux Clubistes.

Au CA, la succession de Saïd Saïbi est donc ouverte depuis que la rupture a été actée entre ce dernier et son club employeur. Aujourd'hui, en l'état, deux noms reviennent avec insistance, ceux de Lassâad Dridi et de Jean Michel Cavalli surtout, alors que quelques jours auparavant, les spéculations sont allées bon train, annonçant les possibles arrivées de Faouzi Benzarti ou de Nabil Kouki au Parc A. Il semblerait cependant que l'exécutif clubiste aurait déjà tranché et jeté son dévolu sur le coach corse, Jean Michel Cavalli. Technicien expérimenté ayant exercé principalement en Afrique, Cavalli, 64 ans, n'a pas un palmarès bien garni (vainqueur du championnat et de la Coupe d'Arabie saoudite avec Al Nassr Riyad en 1994), mais son CV percutant se démarque de plusieurs autres coachs pressentis ou juste approchés et qui ne se bousculent pas finalement au portillon.

Une tradition ancienne

Jean Michel, natif d'Ajaccio, serait donc proche du CA. Et s'il conclut avec le bureau du club de Bab Jedid, outre le fait que l'héritage sera forcément lourd pour un club qui a par le passé brillé sur la scène locale et continentale, le choix d'opter pour le CA demande un sacré courage, car c'est avant tout un défi à relever. Actuellement donc, le recours à un entraîneur étranger, français précisément, pourrait relancer un club qui a, certes, accusé le coup ces derniers temps face à l'ESS à Radès et au ST au Bardo, mais qui reste bien placé dans l'optique des play-offs du championnat et des places d'accessit continentales. Et puis, s'en remettre à un technicien français ne ferait que continuer une tradition déjà bien ancrée au CA, après les Paul Barthes, Marcel Husson, Jean Serafin, René Exbrayat, Henri Stambouli, Bertrand Marchand, Pierre Lechantre, Francois Bracci, Daniel Sanchez et Victor Zvunka.

%

L'expérience continentale

Pas de droit à l'erreur donc pour Cavalli s'il signe au CA. Coach réputé, l'insulaire ne dispose certes pas d'une armoire à trophées bien garnie mais son vécu africain plaide en sa faveur. Outre ses expériences au Losc, Ajaccio, Nîmes et à la Triestina, il a veillé sur les destinées du WAC, de l'USM Alger, du MC Oran, Al Hilal du Soudan et Ittihad Alexandrie, sans oublier ses passages à la tête des Fennecs d'Algérie et récemment du Mena nigérien de 2020 à 2023. Figure emblématique du football corse, le globe-trotter Jean-Michel Cavalli est avant tout un homme de challenge qui carbure à l'adrénaline comme il l'a lui-même mentionné ces derniers temps. Passionné de football jusqu'au bout des ongles, il se définit comme un méditerranéen de nature. Technicien qui dispose d'une carrière riche en expériences humaines, ce grand admirateur d'Arrigo Sacchi, a côtoyé durant sa carrière les plus grands, à l'instar de Guus Hiddink, Leo Beenhakker, Francisco Maturana et Carlos Alberto Parreira. Forcément, si le président Youssef Elmi s'accorde avec lui, le CA ne pourrait qu'en tirer bénéfice, pour peu qu'on le laisse sereinement mettre ses compétences au service de ce qu'il est en mesure de changer.